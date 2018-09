Sánchez anuncia un plan de choque contra el desempleo juvenil y garantiza un crecimiento económico "robusto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un próximo plan de choque para luchar contra el desempleo juvenil y ha expresado su convencimiento de que la economía y el empleo crecerán "con intensidad" en los próximos meses.

"Los más jóvenes necesitan el compromiso del Gobierno de España y lo tendrán", ha destacado Sánchez durante su intervención en la Fiesta de la Rosa, acto político organizado por los socialistas ovetenses y asturianos, que sirve de arranque para la campaña de reivindicación de los primeros 100 días del Gobierno del PSOE.

El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que "el crecimiento económico va a ser robusto en los próximos meses y se va a crear empleo con intensidad".

Asimismo, ha afirmado que esta legislatura está "sentando las bases de la transformación que vendrá" y que "necesita España" en la próxima década. "Nuestro objetivo es la justicia social y nuestro horizonte 2030", ha proseguido el presidente, que ha destacado los cinco ejes en los que se va a sustentar esa "transformación": educación, trabajo, sanidad, medio ambiente y pensiones.

Revertir los recortes en educación, potenciar el inglés y la digitalización del sistema escolar o mejorar la ratio de profesores por alumnos; o reducir el paro y la brecha salarial, fomentar el empleo de calidad y potenciar políticas activas de empleo desde la digitalización, son algunas de las apuestas de Sánchez para los próximos años.

Asimismo, defiende reforzar una sanidad "digna y equitativa", como "joya de la corona del Estado del Bienestar junto a la educación"; el compromiso con el medio ambiente para ofrecer a las generaciones futuras un planeta habitable; y la revalorización de las pensiones respecto al IPC, así como resolver el "agujero de la derecha en las cuentas de la Seguridad Social".

De hecho, ha adelantado que el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado garantizará el poder adquisitivo de los jubilados.

Como ejes de su gobierno ha enumerado "la coherencia, el diálogo, la ambición y el realismo". En este sentido, ha dicho que no dispone de mayoría suficiente para reformas de calado, como la reforma laboral o del modelo de financiación, entre otras, pero sí cree que hay respaldo suficiente para recuperar derechos y mejorar las condiciones actuales. "No se me ocurre reto más apasionante que el que estamos viviendo desde hace 100 días, continuemos", ha animado.

Justicia social

Pedro Sánchez ha dicho que la síntesis de la acción de su Ejecutivo es "la justicia social" frente a la etapa del gobierno del PP marcada por los recortes de derechos, la corrupción, el bloqueo parlamentario, la falta de compromiso contra la brecha salarial o los 'viernes negros' en la radiotelevisión pública.

"Se salió la resignación y volvió la esperanza", ha dicho respecto a los 100 días de su gestión tras la moción de censura a Mariano Rajoy. En este sentido, sostiene que "el cambio empieza a ser una realidad".

Como ejemplos ha mencionado el impulso al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, una política migratoria con "derechos humanos" o medidas de "urgencia democrática" como la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"La síntesis de la acción del gobierno en estos 100 días es la justicia social", ha reiterado, destacando también la voluntad de revertir "los recortes" en la educación pública planteados por el anterior gobierno.

Sánchez, que ha resaltado el compromiso de su Gobierno con el medio ambiente y una "transición energética justa y dialogada" en la que la hullera pública Hunosa esté "a la vanguardia", también ha puesto el acento en Europa para incidir que es en ese ámbito en el que tendrán que resolverse asuntos cruciales como una economía justa y sostenible, la dignidad del empleo o la cuestión migratoria, para la que reclama "una respuesta europea".

Movilización

El secretario general de los socialistas ha aprovechado el acto de partido para hacer un llamamiento a la movilización de las bases en las próximas semanas y meses, ante las citas electorales autonómicas, locales y europeas.

"El único país grande que cuenta con la izquierda gobernando es España, sentiros orgullosos y ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, yo lo soy, no solo para consolidar el cambio social en nuestro país sino también para proyectar valores distintos a los que ahora estamos viendo en la UE", ha dicho a los asistentes.

Del mismo modo, ha asegurado que "cuántos más socialistas lideren las instituciones, más fuerte y transformador será ese cambio", confiando en el éxito electoral del secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, y de Wenceslao López para su reelección como alcalde de Oviedo.

Fiesta de la rosa

En el acto de partido también han tomado la palabra el secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Iván Piñuela; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; la vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra; y el secretario general FSA-PSOE, Adrián Barbón.

Los minutos previos al inicio del acto, que comenzó con un ligero retraso sobre la hora prevista, estuvieron marcados por la presencia de miembros de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, que reclama la equiparación salarial con las policías autonómicas, y que. También mostraron pancartas reivindicativas varios usuarios afectados por IDental.

Entre los asistentes se encontraba la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, María Luisa Carcedo; el expresidente del Principado y senador socialista, Vicente Álvarez Areces; el expresidente del Principado y exparlamentario socialista Antonio Trevín; el secretario general del SOMA, José Luis Alperi; y el portavoz socialista en la Junta General, Marcelino Marcos Líndez.

También se pudo ver a la histórica socialista Ángeles Flórez, 'Maricuela'; a la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo; al alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi'; a la alcaldesa de Las Regueras, María Isabel Méndez Ramos; al secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura; al presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo; y a las consejeras de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, y de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, entre los más de 1.300 asistentes, según datos de la organización.