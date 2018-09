Ugt pide al gobierno un plan de formación digital en el empleo

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

UGT reclamó este domingo al Gobierno un plan para la mejora de la formación digital de los trabajadores, que esté dotado con una partida presupuestaria específica.

El sindicato señala en un comunicado que España está a la cola en cuanto a talento digital, y de hecho, más de la mitad de los españoles no tiene competencias digitales básicas. Estas deficiencias, a juicio de UGT, impiden la modernización de la economía y retrasan el desarrollo tecnológico del tejido productivo. Tres de cada cuatro empresas no ofrecen actividades de formación en competencias digitales a sus empleados.

En el 'Estudio anual sobre la evolución social y del empleo en Europa (ESDE) ', la Comisión Europa pone el acento en los nuevos desafíos que suponen para el mercado de trabajo la automatización y la digitalización, destacando el papel que van a desempeñar los robots y la inteligencia artificial.

Hasta tal punto van a influir estas nuevas tecnologías en el mercado de trabajo que la Comisión estima que si se aplicasen directamente sobre los actuales procesos de producción más del 30% de los actuales puestos de trabajo serían completamente automatizados y otro 25% lo serían parcialmente. Ambas previsiones suponen que más de la mitad de los actuales empleos sufrirán un impacto directo por la automatización de tareas en los próximos 10 años.

Este proceso de maquinización del trabajo vendrá acompañado por una polarización del mercado del trabajo entre salarios bajos y altos, con una agudización de la crisis de los salarios medios, que tienen cada vez a ser menos numerosos y con una clara tendencia hacia la precarización. Otra de las aristas que destaca el estudio europeo versa sobre el empleo en plataformas digitales, que amplifican las desigualdades, en especial, la referida al género.

La Comisión pone como ejemplos a seguir las economías de Alemania y República Checa que, a pesar de sus altos índices de automatización productiva, registran bajas tasas de desempleo.

Según UGT, aquí es donde precisamente salen a reducir las carencias de nuestros sistemas educativos y formativos, porque por una parte, la juventud española, aun a pesar de ser descrita como 'nativa digital', no está suficientemente preparada para un entorno altamente tecnológico, donde la programación, la gestión de los datos, la creatividad, la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales son aspectos claves y decisivos. Y, por otra parte, nuestra fuerza laboral activa no posee los suficientes conocimientos ni capacidades para afrontar una transición hacia un nuevo mundo digital. De hecho, un 55% de los trabajadores y trabajadoras españolas no tienen habilidades digitales básicas.

El sindicato ha promovido un acuerdo con Google destinado a formar a trabajadores y trabajadoras de toda España en competencias digitales que abordará las principales herramientas y temas necesarios para avanzar en la tan necesaria transformación digital.

