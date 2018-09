Carmen calvo asegura que "habrá presupuestos" y se agotará la legislatura

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que "va a haber" Presupuestos Generales del Estado (PGE) nuevos para 2019 y que el Ejecutivo agotará la legislatura.

En una entrevista que publicó este sábado 'El Economista', recogida por Servimedia, Calvo señala que "vamos a acabar la legislatura" y "ahora queremos tener Presupuestos para el año próximo".

"Nosotros querríamos que las dos derechas españolas entendieran que después de tantos años de crisis, de sufrimiento y reajuste de las clases medias y trabajadoras, iniciamos una senda de gasto que nos permita tener más recursos públicos. Es un tema que no deberían bloquear, y si lo hacen, lo pagarán en las urnas", señala la 'número dos' del Ejecutivo.

A su juicio, "que el país prescinda de casi 6.000 millones de euros para las comunidades autónomas e invertir en sanidad, educación, pensiones, dependencia, igualdad, etc. es incomprensible, solo se entiende desde la miopía de una oposición irresponsable".

HORQUILLA

Sobre si PP y Ciudadanos no apoyan el 'techo de gasto' de los PGE, comenta que "si no es posible, tenemos que utilizar la anterior senda de gasto, y utilizar una horquilla en la que nos movemos. Pero tenemos instrumentos vía real decreto para modificar los Presupuestos en la dirección que nosotros consideramos prioritaria. Por lo tanto, habrá Presupuestos y no habrá elecciones anticipadas, porque hay asuntos importantísimos que abordar, como la crisis de Cataluña".

"Hay una mayoría en el Congreso que puede cambiar el 'techo de gasto', y nosotros seguiremos intentando que se apruebe. ¿A qué tienen miedo PP y Ciudadanos? ¿A que la democracia funcione?", se pregunta Calvo.

En la entrevista, la vicepresidenta dice que el Gobierno está reflexionando sobre una nueva fiscalidad en tres direcciones: la primera, que afectará a las multinacionales y las grandes empresas que tributan en España "muy por debajo de la zona euro"; la segunda, una fiscalidad medioambiental, "que abordaremos no tanto por recaudar como por desactivar la enorme irresponsabilidad que existe en el deterioro del medioambiente", y la tercera, "proteger fundamentalmente a las clases medias y trabajadoras, que son las que han pagado la crisis".

"Si PP y Ciudadanos quieren proteger a quienes se han enriquecido gracias a la crisis, que lo digan claramente", reclama la vicepresidenta.

(SERVIMEDIA)

08-SEP-18

JRN/bpp