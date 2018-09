Tripulantes de cabina de ryanair harán una nueva macrohuelga europea a finales de mes

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

Sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair en Italia, Portugal, Bélgica, Holanda y España anunciaron este viernes una nueva jornada de huelga para finales de este mes de septiembre, en protesta por la negativa de la aerolínea irlandesa a atender sus demandas.

La fecha definitiva se conocerá antes del 13 de septiembre, aunque la previsión inicial es que la jornada de paros tenga lugar en la última semana de septiembre, según informó en un comunicado el sindicato USO, convocante de la huelga junto al Sitcpla (Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas en España), tras una reunión en Roma de las centrales promotoras de la huelga.

Los sindicatos se quejan de que la dirección ha tenido una "nula reacción" a la huelga que convocaron a finales de julio y que provocó la cancelación de unos 600 vuelos de la aerolínea en toda Europa. "Ryanair ha seguido ignorando, tras meses de negociaciones y reuniones, la ley laboral de cada país en el que opera. Por el contrario, ha seguido con la política de hostigamiento a la plantilla que ha sido su sello por décadas en el trato a los trabajadores", manifestó el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

El último de estos episodios, sostienen los representantes de los trabajadores, "ha sido un rosario de cartas intimidatorias por haber ejercido el derecho a la huelga y de amenazas con no cobrar un plus de asistencia por lo que ha sido el ejercicio de huelga y no una falta justificada", explica Ernesto Iglesias.

Los sindicatos lamentan provocar un nuevo contratiempo a los usuarios, y dicen que por eso avisan lo antes posible de la convocatoria, pero alegan, en palabras del portavoz de USO, que "es necesario cortar el problema de raíz para que en el futuro la compañía cumpla con la legislación para trabajadores y usuarios".

07-SEP-18

