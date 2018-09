Presupuestos. el gobierno buscará alternativas en el congreso para tramitar con urgencia la reforma de la ley de estabilidad

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Gobierno señaló este viernes que buscará alternativas en el Congreso de los Diputados para poder tramitar de forma urgente la reforma de la Ley de Estabilidad para revertir la capacidad de veto del Senado, después de que la Mesa de la Cámara Baja, en la que PP y Ciudadanos suman mayoría, rechazase la solicitud de tramitación urgente de dicha iniciativa.

Así lo indicó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el Ejecutivo tiene "una opinión muy negativa sobre la decisión de la Mesa del Congreso".

En este sentido, la portavoz explicó que el informe elaborado por los letrados de la Cámara Baja indicaba que cuando se presenta una ley con un único artículo y se pide que se tramite en lectura única, "en general siempre se ha tipificado por la Mesa como tal", pero que en esta ocasión, "esto no ha ocurrido así". Por ello, Celaá aseguró que las fuerzas parlamentarias "buscarán otras fórmulas alternativas para que el Pleno califique esta propuesta como ley de lectura única".

En concreto, la iniciativa, presentada por PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, y que cuenta con el apoyo de PNV y PDECat, busca modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad, que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser aprobados obligatoriamente tanto por el Congreso como por el Senado, cuando lo habitual es que cuando la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto. Con ello, el Ejecutivo tendría vía libre para sacar adelante sus objetivos de deuda y déficit para el periodo 2019-2021, que serviríann de base para incrementar el 'techo de gasto' y elaborar los Presupuestos de 2019.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, preguntada por las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos de cara a los Presupuestos de 2019, Celaá valoró de forma "muy positiva" el encuentro mantenido ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero no entró a concretar ninguna medida fiscal acordada.

Así, la portavoz explicó que se está trabajando sobre distintas medidas fiscales, siempre con "la salvaguarda de que no se impondrán cargas fiscales a la clase media trabajadora". El objetivo del Gobierno es, aseguró, "generar una sociedad más justa y más igualitaria, y no hay una sociedad justa si no hay una fiscalidad justa". "Una sociedad que recupere el estado de bienestar que tuvo una vez y que ahora con los recortes de la crisis no tiene, y eso significa que el que más tiene contribuya más, de manera razonable, como se hace en el resto de países europeos", añadió.

Por último, la portavoz aseguró que, tal como indicó ayer el presidente del Gobierno al comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, la intención del Ejecutivo es presentar a Bruselas un plan presupuestario con las líneas principales de las cuentas públicas antes del 15 de octubre.

