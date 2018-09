Vodafone incorpora google home a su oferta de hogar digital

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

VODAFONE (VOD.LO )incorpora Google Home a su oferta de hogar conectado para ofrecer una experiencia digital más completa a sus clientes, integrándolo además con su experiencia de V-Home para el hogar inteligente.

Según informó Vodafone este jueves, Google Home es un asistente de voz y altavoz que reconoce hasta seis voces para ayudar a los clientes a responder preguntas, organizar su día a día desde que se levantan hasta que se acuestan, a disfrutar de su ocio en casa y controlar los dispositivos inteligentes domésticos con tan solo usar la voz.

Con la incorporación de Google Home a su oferta comercial, Vodafone asegura que da un paso en facilitar aún más dicha automatización, ya que V-Home y Google Home son productos compatibles, lo que permite que sea posible controlar por comandos de voz las luces, la temperatura y lo que sucede en el hogar a través de dispositivos inteligentes compatibles. Solo con decir 'Ok Google' los clientes de V-Home podrán, por ejemplo, subir la temperatura del termostato, apagar la cafetera o atenuar las luces. También podrán gestionar el funcionamiento de varios dispositivos a la vez.

Google Home y Google Home Mini están disponibles con todos los paquetes de Vodafone One con distintas promociones válidas hasta el 30 de septiembre. Google Home Mini no tiene coste con Vodafone One L y está disponible con financiación por un euros al mes con el resto de planes Vodafone One en unidades limitadas. Su precio normal es de dos euros mensuales durante 24 meses.

Asimismo, Google Home está disponible por tres euros mensuales durante 24 meses con Vodafone One L en unidades limitadas y por cuatro euros al mes con el resto de planes.

Ambos dispositivos pueden adquirirse sin permanencia por 129 euros (Google Mini) y por 49 euros (Google Home) desde mañana.

