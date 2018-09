Ábalos advierte a los vtc: "la desregulación perjudica a la competencia"

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmó hoy en el Foro de la Nueva Economía que el Gobierno no sacará a concurso antes de fin de año la explotación de las nueve autopistas rescatadas, y sobre el conflicto del taxi y los vehículos VTC pidió a estos últimos que "evolucionen también", porque "la desregulación perjudica a la competencia".

Ábalos pronunció una conferencia en esta tribuna que organiza Nueva Economía Fórum, y en el coloquio posterior respondió a una pregunta del consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, sobre si el Gobierno piensa aprobar este mes un decreto para acabar con el conflicto entre el taxi y los VTC sin que el ministro se siente a hablar con su empresa.

El ministro le contestó que su departamento se está reuniendo con todas las partes, sin necesidad de que sea él personalmente el que esté en las reuniones, y a continuación lanzó un ruego a los VTC: "De la misma forma que se le dice al sector del taxi que tiene que evolucionar hacia un mundo digital y a la nueva sociedad, yo también pediría a otros sectores que también tienen que evolucionar hacia la competencia total, porque la competencia no es solo la parte del mercado, la desregulación también perjudica a la competencia", afirmó.

Según Ábalos, se quejan de que va haber 17 regulaciones distintas si el Gobierno habilita a las comunidades a que ejerzan sus competencias en materia de regulación VTC, pero la verdad es que el taxi tiene "muchas más, autonómicas y locales".

"La Constitución establece claramente que los transportes dentro del territorio de una comunidad son competencia autonómica, y son estatales cuando rebasan el límite de otra comunidad; así que si nos empeñamos mucho en que sea estatal, a lo mejor habrá que pedir que solamente hagan itinerarios estatales", agregó el ministro. "No acabo de entender el prejuicio que hay en relacionarse con autoridades autonómicas o locales en su caso".

El ministro subrayó que él no es "de ningún sector y no tengo ningún interés en ninguna parte, quiero que haya coexistencia y que se acabe esta situación que se prolonga en el tiempo por la falta de visión de futuro. La realidad nos ha atropellado".

Sobre el concurso público para que empresas privadas exploten las autopistas rescatadas, confirmó que no se producirá antes de fin de año, "porque nos hemos encontrado que no hay ningún expediente preparado" y "para poder licitar tenemos que plantear en todo caso una oferta atractiva, y las condiciones que ahora se nos dan no hacen que sea atractiva".

Según el ministro, podría correr prisa la convocatoria con el fin de reducir el déficit, "pero ya no llegamos porque ya está contabilizado, y ya lo único que podemos hacer es hacer las cosas bien y hacer una oferta que interese, si no, no gana nadie".

En su conferencia, el titular de Fomento anunció que el Consejo de Ministros aprobará este viernes medidas para blindar la protección de las viviendas sociales y "evitar que fondos especulativos puedan vaciar de contenido la función social de la vivienda protegida".

Ábalos dijo que llevará este viernes al Consejo un "informe sobre política de vivienda" con esas medidas de "blindaje" a la vivienda protegida, y que también incluirá una "oferta significativa de vivienda de alquiler asequible".

El ministro también anunció que antes de fin de año el Consejo de Ministros aprobará un informe sobre la seguridad en el transporte y también lo que denominó una "agenda urbana" española.

Sobre la liberalización del servicio ferroviario marcado por la regulación de la UE, afirmó que Renfe tiene que prepararse para el desafío de la llegada de la competencia privada con una estrategia "agresiva" que le debía llevarle no solo a la defensa "sino a plantearse salir a otros mercados fuera de España".

En relación con las huelgas en el sector aéreo, manifestó que se habla de la de Ryanair, pero "no son noticias las que huelgas que se evitaron este verano, que han sido muchas más". "Frente a todas las amenazas, alguna tenía que producirse, porque en verano apetece mucho, y si alguien quiere sacar rentabilidad de una iniciativa de estas, mejor cuando más daño hace".

Sobre los planes de infraestructuras para Madrid, dijo que el Gobierno confía en el Ayuntamiento de Madrid en el asunto de Nuevo Norte, y destacó que Fomento invertirá mil millones de euros en los dos próximos años en Cercanías de esta comunidad.

