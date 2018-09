Presupuestos. calviño dice que las negociaciones avanzan y hay base para unos "buenos" pge en 2019

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, afirmó este jueves que las negociaciones para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 "avanzan" y son la base para contar con una "buenas" cuentas públicas el año que viene.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Calviño indico que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "lidera" las negociaciones de los PGE, aunque "estamos perfectamente coordinada".

"La negociación está avanzando" y el Gobierno "está determinado a tener unos Presupuestos" nuevos en 2019 "porque es lo que necesita este país". Por ello, el Ejecutivo tiene la mejor disposición para "negociar y conseguir los mejores equilibrios" en las nuevas cuentas públicas.

Además, la titular de Economía aseguró que hay una "buena propuesta y buena base que podrían llevar a unos buenos Presupuestos" para 2019.

Calviño explicó que los PGE que quiere aprobar el Gobierno combinarán "disciplina presupuestaria" con una "ambiciosa agenda social". "Estamos decididos a poner todo de nuestra parte", defendió.

En concreto, sobre las negociaciones con Unidos Podemos para elevar el IRPF a las rentas altas, Calviño recordó que el Gobierno tiene la "clara determinación de no subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras".

Sobre el impuesto a las transacciones financieras (la conocida por la 'tasa Tobin'), expuso que "no es algo nuevo" y que "desde que estalló la crisis" se habló de la "necesidad de impulsarlo". En todo caso, reconoció que "lo ideal es que se establezca a nivel mundial, pero si no es así hay que avanzar en el ámbito de la OCDE y europeo, y si no habrá que establecerlo en nuestro país". "No debemos excluir esta posibilidad", añadió.

Respecto a la moderación de crecimiento de la economía española, afirmó que su departamento analiza cada semana los datos macroeconómicos y reflexiona si hay que "ajustar o cambiar algo" en la previsión de PIB. "De momento, no" y se mantiene el alza del 2,7% previsto para este año, añadió.

(SERVIMEDIA)

06-SEP-18

BPP/pai