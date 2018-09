Ábalos reclama "responsabilidad" a pp y ciudadanos y señala que sus críticas "son fruto de la desesperación"

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, reclamó este miércoles "responsabilidad" a PP y Ciudadanos y señaló que sus críticas por los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, conocidos ayer, "son fruto de la desesperación".

En una rueda de prensa posterior a la reunión mantenida este miércoles con los presidentes autonómicos de Aragón y Comunidad Valenciana, Ábalos indicó que las críticas de PP y Ciudadanos en materia económica "tienen en muy poca estima la gestión que hizo el Gobierno anterior". En este sentido, para el ministro "es imposible que si una economía va bien, en dos o tres meses vaya mal, salvo que fuera una economía que fuera tremendamente débil, sin ninguna base".

"Hay mucha desesperación", apuntó, para añadir que "no puede ser que cuando junio conocemos los datos fueran los mejores datos de la historia y en agosto sean los peores". "Una economía no cambia de un mes para otro", continuó, para a continuación criticar que el análisis de PP y Ciudadanos "no es muy riguroso" sino "fruto de la desesperación de una derecha que todavía no sabe por dónde encontrar su estrategia".

Así, Ábalos aseguró que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social publicados ayer por el Ministerio de Trabajo "son menos preocupantes que los del año pasado". En esta línea, indicó que en comparación con agosto de 2017, en el de 2018 hubo un incremento del 3% en las afiliaciones a la Seguridad Social, una reducción del 6% en el desempleo y un aumento del 33% en la contratación indefinida.

Por último, afirmó que en el Gobierno "no vemos ningún hecho que nos permita cambiar nuestras previsiones" y que el crecimiento de la economía española es "robusto y con bases sólidas".

