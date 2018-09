Cataluña. bonet cree que no todas las empresas que se fueron de cataluña van a volver

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, consideró este miércoles que es una "buena noticia" y "de toda lógica" que Agbar vuelva a establecer su sede social en Cataluña pero consideró que no todas las empresas que se fueron van a volver.

En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, el responsable de la Cámara de Comercio apuntó que "muchas" de las empresas que trasladaron su sede social fuera de la región catalana "no van a volver a no ser que se recupere realmente la estabilidad política que en este momento en Cataluña todavía no existe".

Bonet señaló que aunque los "daños" por la situación política han sido menores de lo que esperaba, apuntó que "sin duda, se han perdido oportunidades" y la salida de 4.500 empresas supone un "verdadero desastre".

En este sentido, señaló que en Freixenet, empresa que dirige y que no ha trasladado su sede social, las exportaciones en el mercado nacional van "relativamente bien pero peor de lo que debieran". "No tenemos una catástrofe en Barcelona, porque esto sería falso, pero sí que estamos perdiendo oportunidades", declaró, para añadir que "mejoraría mucho la situación si hubiera la estabilidad necesaria".

Bonet manifestó que la situación económica en Cataluña le preocupa "especialmente" y reclamó ser "muy cuidadosos" y "saber que la situación política influye de manera segura en la estabilidad económica".

DISCURSO DE TORRA

En referencia al discurso pronunciado ayer, martes, por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la presentación de su proyecto para Cataluña, Bonet consideró que en esa conferencia se dijeron "cosas que son inadmisibles".

El presidente de la Cámara de Comercio señaló que le parece "muy bien" que haya más autogobierno para Cataluña pero no que se celebre un referéndum de autodeterminación. Opinó que Torra no debería desdeñar la oferta de diálogo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, pero aclaró que "diálogo, desde luego, para mejorar, pero para romper no".

Respecto al planteamiento del presidente de la Generalitat para hacer un paro del país, Bonet lo calificó de "absurdo" y pidió que procure que "el país vaya bien, no pararlo".

En cuanto a la 'guerra de lazos', el responsable de la Cámara de España consideró que en el espacio público es "discutible" y defendió que "lo que no es admisible es la imposición de lazos".

Por último, se refirió a la salida de Xavi Doménech de la dirección de Podemos Cataluña para decir que "es una pérdida" porque "es muy buen político".

(SERVIMEDIA)

05-SEP-18

MMR/ahp