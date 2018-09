Paro. el gobierno constata una "leve desaceleración" de la economía

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señaló este martes que el descenso en la ocupación en agosto indica una "leve desaceleración" de la economía española y una "ralentización" del ritmo de crecimiento.

Así lo indicó Granado en la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto.

El secretario de Estado apuntó que ese descenso en la ocupación con respecto a julio es una caída que se produce habitualmente en los meses de agosto y que indica una "clara estacionalización" de la economía española en la que sectores como el turismo y la hostelería tienen "cada vez mayor peso".

Granado explicó que ningún sector se ha visto afectado especialmente por este descenso y que "cabe hablar de una leve desaceleración" de la economía española. Aunque señaló que no hay un tope, añadió que "es verdad que el impulso cada año va ralentizándose en la que medida en que alcanzamos tasas relativamente razonables".

Con respecto a los mínimos de afiliación registrados en febrero de 2013, Granado indicó que ya se han recuperado 2,7 millones de ocupados.

Por otra parte, el secretario de Estado explicó que los ingresos por cotizaciones del Sistema crecieron a un ritmo del 5,65% hasta julio, frente al 5,58% hasta junio, y se vieron impulsados por el acuerdo de negociación colectiva suscrito entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT.

"El acuerdo sobre convenios ha tenido un efecto positivo en los ingresos del Sistema", apuntó, y valoró que "con acuerdos y con negociación social y dialogo social mejoran los ingresos del Sistema".

También destacó que, aunque el crecimiento de la afiliación de las mujeres es más constante y sostenido que el de los hombres, el 60% de quienes ganan menos de 1.000 euros son mujeres.

CONTRATOS Y PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, destacó que el dato de contrataciones totales (1.602.495) y de los indefinidos (153.921) son las cifras más altas registradas en un mes de agosto de toda la serie histórica.

No obstante, señaló que en el Ejecutivo "seguimos preocupados, ocupados y activados por corregir lo que estimamos es una temporalidad excesiva, que no nos oculta con un dato coyuntural y que creemos, descontado el efecto estacional, no encuentra adecuada justificación en nuestro tejido económico".

Respecto a los contratos de formación y aprendizaje que el Ministerio está revisando, Valdeolivas informó de que ya se han iniciado los contactos con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y "estamos muy alineados en la preocupación y en los objetivos".

En protección por desempleo, la secretaria de Estado apuntó que las mesas de diálogo social en las que se está abordando la reordenación de todo este sistema se están abriendo en un clima que "va a permitir obtener resultados óptimos".

Preguntada en particular sobre el subsidio para parados mayores de 52 años que el Gobierno pretende aprobar, la secretaria de Estado indicó que no es necesario reordenar todo el sistema de protección por desempleo para aprobar este subsidio concreto. Explicó que ya están convocados los agentes sociales y que se están recibiendo propuestas.

"Dada la urgencia de atención de este colectivo, colectivo especialmente afectado por la crisis, no intentaremos condicionar la vigencia de esta medida a la reordenación total de este modelo", señaló, pero puntualizó que ambos tienen que ser estudiados de forma paralela.

