Trabajo no ve necesario cambiar el procedimiento normativo tras el registro del sindicato otras

La secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, señaló este martes que no ve necesario modificar el procedimiento normativo tras el registro de los estatutos del sindicato Otras de trabajadoras sexuales.

Así lo dijo Valdeolivas en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto y en la que fue preguntada por la polémica con el registro de la organización Otras y la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual.

La secretaria de Estado explicó que el depósito de los estatutos de un sindicato no supone una legalización, sino que es un procedimiento y un "acto administrativo reglado en el que solo el Ministerio debe atender a una serie de condiciones estrictamente formales y puramente identificativas de la organización sindical, sin otro tipo de contenidos relativos al fondo".

Valdeolivas aclaró que ni ella ni la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, supieron "nada" de este registro y explicó que la directora general de Trabajo procedió al "mero acto administrativo" con la posibilidad de que ese registro se impugnara judicialmente a posteriori.

"Nosotros no conocimos nada", insistió Valdeolivas, quien explicó que en cuanto supo de lo ocurrido se puso en contacto con la directora general de Trabajo y esta le admitió que había cometido un "error garrafal" al haberse "escapado el criterio político".

"Lamento muchísimo que presentara su dimisión", señaló la secretaria de Estado, y defendió la actuación "ajustada a derecho" de Pascual al tiempo que subrayó que Otras "pretende dar carta de naturaleza a una actividad que consideramos ilícita y este Gobierno no comparte".

Por otra parte, Valdeolivas quiso referirse a la información publicada por el diario 'Público' sobre sus artículos académicos y su postura respecto a la prostitución.

"Vincular un artículo que yo suscribí actuando como decana en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en relación con un tema de la prostitución del que no podemos extraer ninguna posición contraria a las tesis que ha defendido este Ministerio" con una actuación "confabulada" con la directora general de Trabajo para depositar los estatutos de Otras "es un juicio de intenciones intolerable que yo debo desmentir contundentemente", afirmó.

Valdeolivas explicó que los artículos que suscribía pretendían "excitar" el debate en la opinión pública pero aseguró que "ni ese artículo en concreto ni cualquier otro en mi larga y dilatada carrera académica, nada de lo que yo he escrito me obliga a abdicar de mis principios inquebrantables de adhesión a este proyecto político del que participo activamente y del que me siento concernida".

Añadió que "si en algún momento hubiera tenido la más mínima duda" respecto a que sus creencias podían "poner en riesgo" el ejercicio de su responsabilidad, no hubiera aceptado el cargo de secretaria de Estado ni lo mantendría, y concluyó aseverando que "cualquier otra idea de confabulación es falsa y malintencionada".

