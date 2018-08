Ábalos defiende que las comunidades regulen sobre taxi y vtc porque "es su problema"

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió este jueves en el Congreso de los Diputados que son las comunidades autónomas y no el Estado las que deben regular para garantizar una "convivencia pacífica" entre los taxis y los VTC (vehículos de transporte con conductor), porque se dirime una cuestión de "transporte urbano".

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, en la que explicó las medidas que va a adoptar el Gobierno para acabar con la actual "competencia desigual" entre taxis y VTC, el ministro negó la crítica del PP de que el Gobierno quiere "traspasar" el problema a las comunidades autónomas con la normativa que ha anunciado que aprobará este próximo mes de septiembre.

Aseguró que el Gobierno no se propone "transferir" nada, sino "habilitar a las comunidades para que tengan capacidad regulatoria" y garantizar así la proporción establecida de un máximo de una licencia VTC por cada 30 de taxis.

A su juicio, lo normal sería que las comunidades asuman esta competencia porque es un transporte que en su mayoría se realiza dentro de una comunidad autónoma. "¿Para qué quiere el Estado quedarse con una parcela de la regulación del transporte?, se preguntó el ministro, "Nuestra propuesta no es de imposición, las comunidades siempre se podrán acoger a la normativa estatal, y no se obliga a nadie. No queremos traspasar problemas, pero si nadie quiere afrontar un problema que se tiene, ese es su problema", afirmó Ábalos.

El titular de Fomento indicó que no entiende el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP a ejecutar esas competencias regulatorias que vendrían a poner una solución a un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, aunque los populares quieran hacer creer que es un conflicto que se ha suscitado con el nuevo Gobierno del PSOE y "que llegué yo al ministerio y se montó la huelga". Ábalos enseñó un gráfico en el que se observa el crecimiento en las licencias VTC entre 2015 y 2018.

REGISTRO DE VTC

En su comparecencia, el ministro expuso las cuatro medidas que ofreció el Gobierno al sector del taxi tras sus movilizaciones del pasado julio contra la proliferación de licencias VTC. Aparte de la habilitación competencial a las comunidades, el Gobierno se ha comprometido a crear un registro de control de los VTC, a crear un grupo de trabajo de buenas prácticas y a no otorgar nuevas licencias VTC.

El ministro informó de que su departamento ya ha contratado la web del registro de VTC y éste estará en vigor antes de fin de año.

Sobre la no concesión de nuevas licencias VTC, el ministro afirmó que eso "ya es un hecho y ninguna comunidad está autorizando nuevas licencias".

Ábalos dijo que el Gobierno se propone celebrar ahora una nueva ronda de reuniones con los sectores del taxi y VTC para conocer su opinión sobre las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo y que prometió el Ejecutivo tras las movilizaciones de taxis del pasado julio.

Por la oposición, el diputado del PP José Alberto Herrero denunció que el Gobierno está actuando en el conflicto del taxi-VTC con el ánimo de "traspasar el problema a las comunidades autónomas", movido por el "chantaje" de sus "socios populistas, independentistas y proetarras", que, en opinión de los populares, han tomado partido por el taxi.

Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, rechazó las críticas del PP y dijo que su grupo sólo quiere una regulación adecuada para defender a miles de familias de taxistas, que están viendo amenazado su futuro por los VTC, a los que volvió a calificar de trabajar para "transnacionales con sedes en paraísos fiscales".

30-AGO-18

