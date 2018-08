Fomento ya ha contratado la web para el registro de vtc y lo pondrá en marcha a fin de año

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ya ha contratado la página web que alojará el registro de control de los VTC (vehículos de transporte con conductor), y éste se pondrá en marcha a finales de año.

Ábalos compareció en la Cámara Baja para informar sobre las medidas que se comprometió a adoptar el Gobierno el pasado julio tras las movilizaciones del sector del taxi en protesta por la proliferación de los VTC como Uber y Cabify.

El ministro explicó que el Ejecutivo llevará adelante las cuatro medidas que ofreció al sector del taxi para acabar con la "competencia desigual" que sufre con los VTC: habilitar con una norma a las comunidades autónomas para regular la normativa que garantice el cumplimiento de una licencia de VTC por cada 30 de taxis; crear un grupo de trabajo de buenas prácticas; no otorgar nuevas licencias VTC y crear un registro.

Sobre las competencias de las comunidades en materia de VTC, el ministro dijo que el Gobierno "no obliga a nadie", pero lo normal es que las comunidades asuman una competencia porque es un transporte que en su mayoría se realiza dentro de una comunidad autónoma.

"Nuestra propuesta no es de imposición, las comunidades siempre se podrán acoger a la normativa estatal, no se obliga a nadie. No queremos traspasar problemas, pero si nadie quiere afrontar un problema que se tiene, ese es su problema", señaló.

Sobre la no concesión de nuevas licencias VTC, el ministro afirmó que eso "ya es un hecho y ninguna comunidad está autorizando nuevas licencias". Y en relación con el registro de VTC, recordó que su creación se aprobó en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy el pasado diciembre, pero ha tenido que llegar el nuevo Ejecutivo para ponerla en marcha, algo que dijo que se hará antes de acabe el año.

Ábalos dijo que ahora quieren reunirse de nuevo con las partes afectadas para conocer su opinión sobre las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo.

30-AGO-18

