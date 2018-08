La mejora en la pensión de viudedad tiene un coste anual de 405 millones

A primeros de septiembre, 390.693 beneficiarios de una pensión de viudedad verán incrementar en un 7,7% de media sus ingresos mensuales -de 754 euros a 812, lo que suponen 58 euros más- por efecto del aumento de la base reguladora de su prestación del 52 al 56%. El coste de la medida, según informa el Ministerio de Trabajo, es de 164 millones hasta final de año y de 405 millones para 2019 cuando la base reguladora vuelva a subir, en esta ocasión hasta el 60%.

La medida -aprobada por el PP e incluida en los Presupuestos Generales de 2018 que finalmente aprobó el Gobierno socialista- implica la revalorización de oficio de todas aquellas pensiones de viudedad que cumplan con los requisitos exigidos y que suman 869.261. Sin embargo, sólo aumentarán los ingresos de 390.693, pues las 478.568 restantes a las que también se aplica la revalorización de la base reguladora reciben un complemento a mínimos y, por tanto, el incremento que les corresponde se queda por debajo del complemento que ya les ingresa mensualmente la Seguridad Social. A nivel nacional tendrá un efecto positivo en la nómina mensual para el 16,55% del conjunto de pensiones de viudedad.

Los pensionistas beneficiados deben tener 65 o más años, que no perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no tengan otros ingresos por encima de los 7.347,99 euros fijados como límite de renta en los Presupuestos para tener derecho a percibir complementos a mínimos. Trabajo recomienda que si algún pensionista con estos derechos no ha recibido el incremento de su pensión de agosto, que se cobrará a primeros de septiembre, puede reclamar la diferencia en las oficinas de la Seguridad Social o vía telématica. El Ministerio matiza que, en cualquier caso, esta mejora es complementaria a la subida adicional aprobada en los Presupuestos de este año del 3% para las pensiones mínimas en todas las modalidades que se abona desde la nómina de julio.

De las cerca de 870.000 pensiones beneficiadas por la mejora de la base reguladora, el 98,9% -859.670- corresponde a mujeres, con un importe medio de 812,2 euros y sólo el 1,1% -9.591- las perciben hombres, con un importe medio una vez aplicada la mejora de 792 euros.

Por grupos de edad, las mujeres mayores de 86 años concentran casi la mitad de las pensiones mejoradas; concretamente el 25% corresponden a viudas entre 86 y 90 años y otro 21,6% a las que superan los 90.

Trabajo explica que la mejora no tiene carácter consolidado, pues el titular recibirá la mejora siempre y cuando siga cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, fundamentalmente que no tenga otros ingresos. Por regiones, Madrid es la primera por número de beneficiados, seguida de Cataluña.