Podemos no descarta que Hacienda suba el IRPF a las rentas más altas

Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a reunirse este miércoles durante cuatro horas para hablar sobre política fiscal. A la salida de la reunión, el secretario de Organización de la formación 'morada', Pablo Echenique, ha asegurado que "nadie ha renunciado a nada" durante la reunión, ni a subir el IRPF a las rentas más altas ni a aumentar el Impuesto de Sociedades o crear uno a las transacciones financieras.

En este sentido, Echenique ha afirmado que le han trasladado al Gobierno que en los tramos más altos debería haber una modificación, porque "no tiene sentido que una persona que gana 60.000 euros al año pague el mismo porcentaje de IRPF que una persona que gana 120.000 euros". "Es de sentido común y esperamos que podamos llegar a un acuerdo en este punto", ha asegurado.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda señalaban hace unos días a elEconomista que la modificación del IRPF es una línea roja en la que el Ejecutivo no iba a ceder ante aquellos que auparon a Pedro Sánchez hasta La Moncloa. "El Gobierno no tiene ninguna intención de subir el IRPF, ni de hacer ninguna reforma en él", señalaban desde el Departamento dirigido por María Jesús Montero. Estas mismas fuentes reiteran a este periódico que no hay voluntad de tocar este impuesto. En abril, por el contrario, Sánchez defendía subir el tramo estatal de la renta para quienes cobraran más de 150.000 euros.

Por otra parte, la formación liderada por Pablo Iglesias ha hecho hincapié durante la reunión en la necesidad de incrementar el Impuesto de Sociedades al considerar que "hay que hacer que las grandes corporaciones paguen lo que tienen que pagar", en palabras de Echenique. "En la última década ha caído a la mitad la recaudación y, sin embargo, las empresas ganan lo mismo que ganaban, mientras que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha aumentado su recaudación", ha destacado.

Mayor contribución de la banca

El secretario de Organización de Podemos ha trasladado al Ejecutivo que España está ocho puntos por debajo de la media europea en recaudación del Estado, por lo que afirman que aún hay "mucho margen" para que las grandes fortunas y las grandes corporaciones, entre ellas los bancos, contribuyan "con mayor generosidad" a la financiación del Estado del bienestar.

Además, desde Podemos han exigido al Gobierno que haya una imposición adecuada a las transacciones financieras y operaciones bancarias "más especulativas" que se llevan a cabo en este ámbito. "Hemos visto informaciones que hablan de grandes bancos pagando cero euros de Impuesto de Sociedades cuando tienen beneficios milmillonarios", ha resaltado Echenique, que también ha apuntado que se van a explorar las diferentes vías de imposición a la banca.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos ya se reunieron el martes para desarrollar el principio de acuerdo alcanzado entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización de la formación que lidera Pablo Iglesias, Pablo Echenique, para consensuar la nueva senda fiscal y unos Presupuestos Generales para 2019.

El Gobierno volverá a reunirse con Unidos Podemos "lo antes posible". El representante de la formación morada ha afirmado que ambas partes no se han puesto fecha límite, aunque ha señalado que tendrán que acabar con la negociación "antes de que llegue la senda de déficit al Congreso". Esto, según Echenique, "dependerá de si PP o Cs utilizan su mayoría en la mesa para paralizarlo y retrasarlo".