Planas alega falta de previsión del gobierno rajoy en las ayudas al amarre pesquero

29

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno trabaja para que las compensaciones a la flota afectada por el amarre temporal derivado de las negociaciones con Marruecos se paguen "lo antes posible", y alegó que el Gobierno del PP no dejó siquiera "un borrador" para el abono de estas compensaciones y ha habido que empezar "de cero".

Planas compareció en la Cámara Baja a petición de Unidos Podemos para explicar el nuevo acuerdo pesquero que firmó la UE con Marruecos el pasado 20 de julio.

El portavoz del PP, Joaquín María García, dijo que su partido se felicita por el nuevo acuerdo con Rabat, pero es "crítico" con la tardanza con que el Gobierno va a hacer realidad las compensaciones a la flota que no va a poder faenar en aguas marroquíes en el periodo que transcurra entre el fin del anterior acuerdo el pasado 14 de julio y la entra en vigor del nuevo, previsiblemente a comienzos del año próximo.

"Dijeron que iban a aprobar las ayudas con celeridad, pero han pasado 40 días ya, y sólo era copiar y pegar órdenes similares anteriores", afirmó el diputado popular.

El ministro se defendió asegurando que su departamento quiere aprobar las ayudas "lo antes posible" y está "en ello", "pero cuando llegamos al Gobierno me encontré que ante la previsión de que no se lograra un nuevo acuerdo, no había nada preparado".

"No lo digo en tono crítico (contra el anterior Gobierno del PP) y trabajamos sin acritud, pero hemos tenido que empezar de cero, no había ningún borrador, pero no pasa nada", remarcó el ministro.

CONSENSO

En su comparecencia, Luis Planas constató el apoyo de los partidos al nuevo tratado pesquero con Marruecos. Los portavoces acogieron de forma favorable la petición que les hizo el ministro para que medien con sus partidos homológos en Estrasburgo para que el Parlamento Europeo haga con celeridad los debates para la ratificación del acuerdo, cuya fecha aproximada de entrada en vigor no se atrevió a aventurar. "Me gustaría que fuera a finales de este año, y si no, tendrá que ser en 2019. No tengo una bola de cristal".

Sobre las mensualidades que se abonarán a la flota afectada por el amarre, dijo que en principio la previsión es un mes con cargo a los Presupuestos de 2018 y las siguientes serán computables a las cuentas de 2019.

En relación con la reubicación en caladeros alternativos de los buques amarrados, el titular de Pesca dijo que el Ejecutivo está estudiando el traslado de barcos a aguas de Mauritania, Guinea Bissau y Liberia, y a caladeros nacionales, pero "las posibilidades de reajuste son limitadas", por lo que será necesario recurrir a las compensaciones.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Unidos Podemos, Antonio Gómez-Reino pidió que el acuerdo respete los derechos del pueblo saharaui y la jurisprudencia internacional en esta materia.

En representación de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, indicó que su formación se "felicita" por un acuerdo "que ha sido valorado por el sector pesquero, las Administraciones españoles y el Estado marroquí".

Desde el PSOE, Miguel Ángel Heredia saludó un acuerdo con Rabat que "beneficiará a más de 500 familias" de forma directa y confió en que las ayudas por amarre se hagan pronto efectivas.

En representación del PP, Joaquín María García PP dijo que su grupo se "felicita" por un acuerdo "que todos deseábamos" y en cuyo logro dijo que ha tenido un gran papel el anterior gabinete de Mariano Rajoy.

29-AGO-18

29-AGO-18

JRN/bpp