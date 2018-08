Francia prepara un plan de contingencia ante la posibilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo

El próximo 29 de marzo es la fecha fijada para que se cierre la separación definitiva entre la UE y Reino Unido. Y ante el peligro de que se produzca un Brexit sin acuerdo, el Gobierno de Francia ya está trabajando en un plan de contigencia que le permita enfrentarse lo mejor posible a ese escenario.

Así, el Ejecutivo galo presentará en las próximas semanas un proyecto de Ley con medidas para facilitar la presencia de los ciudadanos británicos que viven en Francia, además de garantizar controles de frontera "fluidos", según un comunicado del primer ministro, Edouard Philippe, recogido por Bloomberg. "El objetivo es mitigar las dificultadas relacionadas con este desafío sin precedentes", apunta.

Ambas partes confían en concluir las negociaciones en buen término en octubre, para que quede tiempo suficiente para recibir el visto bueno de los parlamentos nacionales y que ratifiquen los términos del acuerdo.

Theresa May defiende que un Brexit sin acuerdo"no sería el fin del mundo"

El pasado viernes, Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), advirtió a Londres de que corría el peligro de una interrupción del comercio si el Bréxit llegaba antes de acordar aranceles y cuotas con los demás miembros de la organización.

Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que si no se logra un acuerdo con la Unión Europea antes de que Reino Unido abandone el bloque el próximo año "no sería el fin del mundo", informó el martes Sky News. El comentario de May, hecho a periodistas cuando se dirigía a África para impulsar los lazos comerciales británicos antes del Brexit.