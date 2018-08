Theresa May considera que un Brexit sin acuerdo no sería "el fin del mundo"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que si no se logra un acuerdo con la Unión Europea antes de que Reino Unido abandone el bloque el próximo año "no sería el fin del mundo", informó el martes Sky News. Tras estas declaraciones, la libra cae con fuerza en su cruce con el euro y lo hace por cuarto día.

El comentario de May, hecho a periodistas cuando se dirigía a África para impulsar los lazos comerciales británicos antes del Brexit en marzo de 2019, se produjo después de que su ministro de Finanzas, Philip Hammond, dijera la semana pasada que una salida sin pacto de la UE dañaría las finanzas públicas.

Antes de su llegada a Sudáfrica, May dijo que los pronósticos a los que aludía Hammond estaban desactualizados. "Creo que, cuando salieron, estaba muy claro (...) que esas cifras eran un trabajo en progreso en ese momento en particular", dijo según Sky.

May repitió los comentarios del jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de que el hecho de que Reino Unido abandone la UE sin un trato "no sería un camino de rosas", pero que "no sería el fin del mundo", señaló la cadena.

Hammond recibió críticas de algunos parlamentarios en el profundamente dividido Partido Conservador de May por decir la semana pasada -el día en que el Gobierno publicó planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo- que tal escenario podría significar un endeudamiento adicional anual de alrededor de 80.000 millones de libras (más de 93.000 millones de euros) durante 15 años ya que la economía crecería más lentamente.

May espera que se cierre un acuerdo positivo en materia comercial, un asunto que ha dividido a su partido entre los que quieren una ruptura definitiva con la UE, y aquellos, como Hammond, que quieren mantener lazos estrechos.

Sin embargo, en sus comentarios a periodistas rumbo a África, May repitió su advertencia de que un Brexit sin acuerdo era mejor que abandonar la UE con un mal acuerdo.