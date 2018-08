Un falso Warren Buffett triunfa en Twitter con mensajes de motivación y autoayuda

Un falso Warren Buffett se ha hecho viral en Twitter en los últimos días, gracias a mensajes y consejos baratos de motivación y autoayuda que miles de usuarios atribuyen erróneamente al 'Oráculo de Omaha'. La cuenta 'fake', llamada @warrenbuffet99 -sí, el apellido está mal escrito-, suma casi 200.000 seguidores y acumula cientos de miles de retuits y likes.

Esta cuenta, creada en diciembre de 2016, empezó a tuitear el pasado 25 de agosto, con un primer mensaje con "diez consejos para la gente joven", que supera los 115.000 retuits. Desde entonces ha publicado 52 tuits más, con "signos de madurez", "consejos para el éxito", "pasos para cambiar tu vida", "equipos campeones", "lecciones de los niños"...

Here's what's cool:



1 saying 'thank you'

2 apologizing when wrong

3 showing up on time

4 being nice to strangers

5 listening without interrupting

6 admitting you were wrong

7 following your dreams

8 being a mentor

9 learning and using people's names

10 holding doors open