El gasto medio previsto para la "vuelta al cole" es de 259 euros

Una buena parte de las familias españolas ya preparan el bolsillo de cara a la "vuelta al cole". Este año, el gasto medio previsto es de 259€, un 8% más que en 2017. La conocida como cuesta de septiembre está a la vuelta de la esquina. Así lo refleja la edición especial del Observatorio Cetelem, dado hoy a conocer, en el que se analiza el comportamiento de los españoles respecto a la intención de gasto en estas fechas de inicio del curso escolar, en comparación con años anteriores.

Analizado al detalle los datos obtenidos en la encuesta de Cetelem, también se puede observar que para un 13% de los españoles encuestados este importe es muy superior, superando los 1.000 euros de desembolso.

Según el estudio, el 26% de los encuestados piensa gastar más en sus compras relacionadas con la "vuelta al cole", el mismo porcentaje que el año anterior. Por otro lado, el 55,5% de los consumidores encuestados piensa gastar lo mismo en sus compras relacionadas con estas fechas, reduciéndose un 7% respecto a las respuestas obtenidas en 2017. Según el Observatorio, hay un incremento de 4 puntos porcentuales en el porcentaje de españoles que espera poder realizar un menor gasto en estas compras (18,5%, frente al 14,6% en 2017).

Compras

¿Y cuáles son los productos más demandados? Según el barómetro, el material escolar, libros y la ropa, son los de mayor demanda entre las compras de los españoles relacionadas con la "vuelta al cole".

Respecto a los datos obtenidos el año anterior, los productos que aumentan respecto a la intención de compra manifestada por los encuestados son el material escolar (44% vs 43% 2017); mochilas (24% vs 23% 2017); uniformes (14% vs 13% 2017), y material para comida como termos o tupper (13% vs 11% 2017).

Metodología

Los datos analizados en esta edición especial de El Observatorio Cetelem sobre intención de gasto en la "vuelta al cole", se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket. Metodología online (CAWI). Universo, Población mayor de 18 años. Ámbito, Nacional. Tamaño de muestra, 1.000 encuestas. Error Muestral: ±3,16% para datos globales.