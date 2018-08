La reforma de la Ley de Estabilidad bloquea techo de gasto y Presupuestos

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El plan del Gobierno y sus aliados para arrebatar al Partido Popular la capacidad de vetar el techo de gasto gracias a su mayoría absoluta en el Senado, a través de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha tenido un efecto inesperado: para empezar, la tramitación de la senda fiscal queda aplazada sine die -a pesar de que la legislación precisa que tendría que haber sido aprobada antes del próximo lunes-, una situación en la que también quedan, por tanto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que dependen de dicha senda y el déficit anual máximo que marca.

De hecho, fuentes de Podemos reconocen que la situación podría durar meses, que es lo que podría tardar en tramitarse y aprobarse la Proposición de Ley Orgánica que esta formación, entre otras, presentó en el Congreso de los Diputados este viernes para cambiar el polémico artículo 15 de la Ley de Estabilidad, que dota de capacidad de veto al Senado. La iniciativa, a la que ha tenido acceso elEconomista, propone para la senda fiscal la misma ruta que el resto de leyes, de manera que solo el Congreso pueda bloquearla.

Finalmente, la propuesta fue presentada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís en la Cámara Baja. A estas formaciones hay que sumar el apoyo ya expresado por PDeCAT y PNV, con lo que el Gobierno contaría con suficientes respaldos para lograr mayoría absoluta y asegurarse la supresión del veto del Senado. "Con esta propuesta nos acercamos más a lograr unos PGE expansivos y eliminar ese último reducto de poder que le queda al PP en el Senado", indicó Txema Guijarro, portavoz adjunto en la Cámara Baja de la formación morada, quien reconoció que se pondrán en marcha todas las fórmulas posibles para acelerar, lo máximo posible, la reforma. "No descartamos ninguna medida legislativa para ello".

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, reveló algunas de ellas durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer. La proposición se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única. Esto acortaría los plazos a la mitad, ya que no tendría que pasar por la fase de ponencia y comisión, sino que la norma podría aprobarse únicamente en sesión plenaria, un procedimiento exprés que permitió en 2016 retocar la Ley de Estabilidad en unos 25 días.

En cambio, Calvo sí reconoció la práctica inviabilidad para tener Presupuestos para septiembre. "Es evidente que iremos con los plazos muy ajustados", reconoció

Negociaciones sin senda

Por otro lado, a pesar de que la aprobación de los PGE queda bloqueada por la falta de una nueva senda fiscal y un techo de gasto que los limite, tanto Gobierno como Podemos aseguran que mantendrán negociaciones para unas nuevas cuentas públicas en 2019 "en paralelo" a la reforma.

"Las nuevas Cuentas ya se están negociando y se seguirán negociando" a pesar de no existir un techo de gasto que las limite, precisan fuentes de Hacienda. Similar visión tienen en Podemos, desde donde aseguran que se mantienen firmes en las peticiones incluidas en el documento de propuestas que presentó hace unas semanas. "Hay unas medidas que defendemos y no hemos renunciado a ninguna de ellas", como por ejemplo a la supresión de las sicav, reclamación a la que el Gobierno ya habría respondido con un no rotundo.

Por otro lado, aunque Hacienda no se plantea un escenario en el que, como no se han podido aprobar PGE para 2019 a tiempo, se tengan que prorrogar las cuentas de 2018, reconocen que esto va a depender del calendario de tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad que decida la Mesa del Congreso.

Mientras, el PP sostiene que combatirá la iniciativa legislativa. Su secretario general, Teodoro García Egea, calificó el movimiento de "tropelía" y comparó esta estrategia con las políticas de Nicolás Maduro.