UGT trabajará para que la patronal cumpla los acuerdos y se derogue la reforma laboral

Barcelona, 21 ago (EFE).- El sindicato UGT de Cataluña se centrará en los próximos meses en asegurar que las patronales cumplen los acuerdos interprofesionales firmados a escala estatal y autonómica y seguirá reclamando al Gobierno la derogación de la última reforma laboral.

El secretario de UGT Cataluña, Camil Ros, ha incidido hoy en rueda de prensa en la importancia del cumplimiento de estos acuerdos, después de "años de crisis y de bloqueo de la negociación colectiva".

"Esperamos que este segundo semestre sea el inicio real de la recuperación de salarios y derechos", ha dicho.

Ros ha indicado que estos acuerdos -Acuerdo (estatal) para el Empleo y la Negociación Colectiva y Acuerdo Interprofesional de Cataluña- se traducen en incrementos salariales, recuperación del poder adquisitivo o en "expulsar compañías multiservicios que provoquen la explotación laboral".

En concreto, alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales o percibir incrementos salariales del 3 % (un 2 % fijo y un 1 % variable) son dos de las principales medidas pactadas en las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno.

La aplicación de estas medidas "se debe producir en todos los convenios colectivos cuando toque, en su momento de renovación, pero hay aspectos que ya se pueden modificar. Seremos muy contundentes en la aplicación de estos acuerdos", ha reafirmado el líder sindical.

"Hemos hecho el esfuerzo de firmar, porque podríamos haber seguido la movilización", ha añadido Ros, que asegura que de no aplicarse correctamente las condiciones pactadas, el sindicato no descarta nuevas movilizaciones si no se detectan avances en el seguimiento.

UGT también seguirá reclamando la derogación de la reforma laboral del PP, algo que espera que se produzca a corto o medio plazo.

Después, ha agregado, el objetivo es alcanzar "un acuerdo tripartito (patronales, sindicatos, Gobierno) para una nueva legislación laboral que fomente la estabilidad".

Ros ha asegurado que aunque haya producido un cambio de Gobierno, liderado ahora por Pedro Sánchez, y "por mucho que tenga un discurso diferente", el sindicato no renunciará a la anulación de la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy.

El sindicato aspira a lograr las mismas condiciones laborales anteriores a la crisis económica y denuncia la falta de inversión en políticas públicas que fomenten los planes de ocupación y formación de los últimos años.

Por otro lado, Ros ha destacado el contenido del Acuerdo Interprofesional de Cataluña, que firmarán formalmente la primera semana de septiembre los sindicatos CCOO y UGT y las patronales catalanas Foment del Treball, Pimec y Fepime, por abordar la cuestión actual de las empresas que basan su actividad en la economía colaborativa.

"La economía colaborativa está más cerca de la explotación que de otra cosa. Todos estos trabajos deben tener también un marco legislativo que dé cobertura a los derechos del trabajador, y esto sólo puede lograrse ampliando la negociación colectiva", ha asegurado el líder de UGT Cataluña, planteándolo como otro reto para el sindicato.