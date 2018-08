Rivera piensa que Sánchez e Iglesias compiten en subir impuestos a trabajadores

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de competir a ver quién sube más los impuestos a la clase trabajadora.

Rivera se ha manifestado en esos términos a través de su cuenta personal en Twitter, después de que Unidos Podemos haya remitido al Gobierno una batería de propuestas, entre las que figura renegociar el objetivo de déficit o la puesta en marcha de nuevos impuestos, imprescindibles para que ese grupo apoye la nueva senda de estabilidad.

Unas propuestas que fueron respondidas por el Ministerio de Hacienda, que advirtió de que la exigencia de Unidos Podemos de elevar el objetivo de déficit para el próximo año sería "renunciar a la estabilidad presupuestaria" y "pondría en riesgo el Estado de bienestar".

"Pero Sánchez e Iglesias están compitiendo a ver quién sube más los impuestos a la clase media trabajadora. Otra vez por el camino equivocado", se queja Rivera.

En otro mensaje en la misma red social, Rivera arremete contra Sánchez y contra el presidente del PP, Pablo Casado, por supuestamente haber pactado que brindan el aforamiento de los políticos.

"No pactan por el empleo o la educación, sólo pactan para proteger sus privilegios: PP y PSOE se unen para evitar la supresión de los aforamientos que propone Ciudadanos. Si queremos igualdad y regeneración hay que ganar al bipartidismo en las urnas", ha dejado escrito Rivera.

Pablo Casado critica el modelo

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy que su partido mostrará un rechazo "frontal" a un techo de gasto que no cumpla con unas expectativas de déficit que "eran realistas" y que conlleve una "subida de impuestos como la que la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles".

Ha asegurado que el PP prefiere bajar los impuestos porque de esta forma "se activa el círculo virtuoso de la economía" y ha defendido que es algo que siempre han puesto en práctica cuando han gobernando, excepto cuando, "como en 2011, había un plazo de amortización perentorio" que hacía necesario "recaudar de forma ágil para luego bajarlos".

Casado ha sostenido que mientras el PP ha bajado cuando ha sido posible el IRPF, los impuestos de sucesiones y donaciones o de patrimonio, otros "hacen lo contrario", recordando que en Andalucía es donde, junto a Cataluña, se encuentra el mayor tramo autonómico del IRPF del país.

En este sentido, ha reiterado la voluntad de su partido para eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones, salvo en el "grado de parentesco exigido para que no se produzcan ventas fraudulentas", y que si no se bajó en dos puntos el IRPF fue porque los socios de investidura del PP "no lo han permitido".