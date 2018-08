Trump saca pecho de los aranceles a productos chinos: "Están funcionando mucho mejor de lo esperado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su estrategia de aplicar fuertes aranceles a las importaciones de bienes chinos "está funcionando mucho mejor de lo que cualquiera esperaba" y que Pekín está conversando con Washington sobre comercio.

"Los aranceles están funcionando mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado", ha escrito Trump en Twitter, citando pérdidas en el mercado bursátil chino, dado que prevé que el mercado estadounidense podría "subir dramáticamente" una vez que se renegocien acuerdos comerciales. El líder político de EEUU ha asegurado que el mercado chino ha caído un 27% en los últimos cuatro meses, lo que no ha dudado en celebrar.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......