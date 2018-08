Las CCAA se dividen a la hora de aceptar la propuesta del Gobierno de asumir competencias sobre VTC

El Gobierno madrileño rechaza las competencias y Galicia "no quiere asumir problemas", mientras el Ejecutivo vasco pide "competencia plena, con capacidad legislativa para fijar cuotas y mecanismos de control y sanción". Las Comunidades gobernadas por el PSOE están también a favor de apoyar a Sánchez para cumplir con su promesa al sector del taxi de mantener una proporción de una licencia de VTC por 30 de taxi.

La propuesta del Ministerio de Fomento de transferir a las comunidades autónomas las competencias para que puedan limitar el sector de las VTC ha tropezado con algunas Comunidades Autónomas, tal como adelantó elEconomista.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegura no estar en contra de la transferencia de competencias en materia de vehículos de alquiler con conductor (VCT), pero "si la propuesta del Gobierno es que gobiernen los demás, para esto no se debe estar en el Gobierno", ha declarado al ser preguntado sobre la propesta del Ministerio de Fomento de ceder la regulación de VTC a las regiones que lo deseen.

Así, Feijóo ha mostrado su sorpresa por "la forma de intentar dispersar el conflicto" del Gobierno central.

En su opinión, "no parece que sea muy adecuado que cada vez que haya un problema su actitud sea que lo solucione otro". "Para esto no se debe estar en el gobierno", ha incidido.

"Pedro Sánchez debe ponerse a trabajar y buscar soluciones al conflicto del taxi y las VTC, en vez de intentar echar balones fuera y trasladar el problema a las comunidades o ayuntamientos cuando saben que eso no es procedente", aseguró el presidente madrileño, Ángel Garrido, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno regional. "No se puede hacer dejación de funciones. Tiene que haber una normativa nacional, éste es un asunto de alcance nacional, ocurre en todas las comunidades autónomas, por lo tanto no volvamos a los reinos de taifas en esto, como en tantas otras cosas que han resultado francamente mal", apuntó el presidente.

El Gobierno vacos quiere competencia "competencia plena, con capacidad legislativa para fijar cuotas y mecanismos de control y sanción"

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, apuesta por que se traspase a la Comunidad "competencia plena, con capacidad legislativa para fijar cuotas y mecanismos de control y sanción", en materia de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

"Lo ideal sería recibir la transferencia completa. Permitiría regular mucho mejor esta actividad, que ha llegado para quedarse y, por lo tanto, es preciso garantizar su convivencia con los taxistas y otros transportes públicos", según aseguró tras reunirse en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

No obstante, Tapia pidió que el Ministerio de Fomento "no se limite a transferir un problema, sino que busque algo operativo, que permita convivir a los dos sectores". Según indicó, en el País Vasco actualmente no existen desequilibrios entre los dos transportes, "pero puede llegar", apunto.

Por ello, la consejera regional considera que es "obligación de todos" alcanzar "más pronto que tarde" una solución al conflicto.

En cuanto a la reunión del miércoles entre Fomento y comunidades autónomas, aseguró que salió con "más preguntas que repuestas y con más preguntas que las que llevaba al inicio". "Decisión definitiva no hay más allá de empezar un trabajo en septiembre", indicó.

Por su parte, l Govern balear se ha mostrado a favor de que el Estado transfiera las competencias en materia de regulación de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

"Es importante tener regulación de ámbito autonómico pensada en la economía insular que dé buena respuesta en la calidad del servicio", declaró el consejero balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, tras firmar en Madrid el convenio del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Pons destacó el hecho de que se haya puesto fin a la huelga de taxis, si bien considera que "aún queda mucho trabajo por delante" para solventar el conflicto entre el VTC y el taxi a pesar de los acuerdos alcanzados en la reunión del miércoles entre comunidades autónomas y Fomento.

"No se acaba el trabajo, el trabajo empieza ahora. Llevábamos meses con un problema latente y que no se había abordado de cara. Ahora por primera vez se encara, y es un tema difícil, pero se han dado paso importantes y lo importante es cumplir los compromisos", ha explicado el consejero insular.