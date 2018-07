Miquel Valls alerta de que la economía se está supeditando a la cuestión de los presos en Cataluña

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha lamentado que todas las negociaciones sobre la agenda económica del Gobierno y la Generalitat se acaben supeditando a cuestiones políticas, como los políticos encarcelados.

"Cualquier iniciativa desde el punto de vista económico se supedita a todas las situaciones políticas. La política lo manda todo. Cuando hablan de algo, el señor Torra dice que lo que hay que hablar es de los presos políticos", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

"Yo lo entiendo, que es lo más importante, pero esto está pendiente de la Justicia", ha añadido, y ha alertado de que también existe una agenda económica y que no hay que desatenderla, pese a que la economía catalana y del conjunto de España están en un ciclo de crecimiento positivo.

Ha puesto como ejemplo, la necesidad de aprobar el techo de gasto, un aspecto clave para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y ha avisado: "¿Qué pasa si no se aprueba? La ministra de Hacienda ya lo ha dicho, que habrá elecciones". El PSOE no ha podido aprobar el techo de gasto ya que ERC, PDdeCAT y UP se abstuvieron en la votación de este viernes, con lo que el Ejecutivo no ha podido sacar adelante el acuerdo.

Las 46 peticiones de Puigdemont

Sobre la Comisión Bilateral Estado-Generalitat entre el Gobierno y la Generalitat convocada para este miércoles, Valls ha considerado que se deberían empezar a concretar algunas de las 45 reivindicaciones planteadas por el Govern -el expresidente Carles Puigdemont entregó un listado de 46 al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incluyendo el referéndum sobre la independencia, un punto que Valls da por excluido por la negativa del Ejecutivo central-.

Ha puesto énfasis en la necesidad de hablar sobre infraestructuras, y ha recordado que Rajoy comprometió 4.000 millones de euros en cuatro años, de los cuales 1.200 corresponden a este año, y ha insistido en que las inversiones previstas en los PGE de este año se deben cumplir.

Reproche a las vacaciones de los diputados

Asimismo, Valls ha reprochado que el Parlament esté inactivo durante dos meses y que el siguiente pleno no sea hasta octubre: "Desde el punto de vista de una democracia parlamentaria, dos meses con el Parlament cerrado es inédito".

"¿Es que no hay temas? ¿El Govern no tiene agenda económica y social? Yo diría que sí que tiene unos cuantos", ha sostenido.