Fin de semana de huelga indefinida en el taxi de Barcelona tras la decisión judicial en favor de los VTC

Centenares de taxistas han colapsado el viernes el centro de Barcelona y los accesos al aeropuerto de El Prat tras hacerse público el auto del TSJC que mantiene la suspensión cautelar del reglamento metropolitano que restringe la concesión de licencias de vehículos con conductor (VTC).

Numerosos taxistas de Madrid han bloqueado los accesos al aeropuerto de Barajas, en solidaridad con la huelga que mantienen sus compañeros de Barcelona por la regulación de las licencias de Uber y Cabify.

La jornada ha finalizado en la capital catalana con una asamblea en la que los taxistas no han logrado una posición unitaria sobre la convocatoria de una huelga indefinida, después que representantes de las asociaciones del taxi se han reunido con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y han mantenido una conversación telefónica con el director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Pere Padrosa.

El portavoz de Élite, Alberto Álvarez, ha asegurado que los taxistas se han declarado en "huelga indefinida" y ha afirmado que mientras no logren un compromiso "firme" no dejarán el centro de la ciudad, "que vengan y arreglen el problema, todo está parado", ha agregado. Sin embargo, en representación de la Agrupación Taxi Companys, Luis López, se ha mostrado partidario de regresar a la calma, aunque no de renunciar a sus reivindicaciones.

Decisión judicial

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha provocado que desde media mañana numerosos taxistas se hayan dirigido hacia el aeropuerto de El Prat y poco después han comenzado una marcha lenta hacia Barcelona que ha colapsado durante varias horas tanto la C-31 entre Viladecans, El Prat y L'Hospitalet de Llobregat, hasta Barcelona.

El acceso a la capital catalana por la Gran Vía también ha quedado colapsado y la Guardia Urbana ha tenido que desviar el tráfico para despejar esta arteria que atraviesa la ciudad y ha quedado inhabilitada entre las plazas de España y Tetuán, hasta que a última hora de la tarde la situación ha comenzado a normalizarse.

Además, algunos manifestantes han quemado neumáticos y ramas en la C-31 entre Viladecans y L'Hospitalet de Llobregat, en sentido Barcelona.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona y desde la Generalitat se ha intentado tranquilizar los ánimos de los taxistas y la alcaldesa Ada Colau ha hecho una llamada a la calma tras recibir a los líderes de las asociaciones de taxistas.

Colau, que es también presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha explicado que ya ha mantenido reuniones con Fomento con el fin de esclarecer cuáles son las competencias de la AMB en materia de regulación del tráfico, y en concreto de los vehículos VTC, pero ha recordado a los taxistas que el mes de agosto es "inhábil judicialmente" y que deberán esperar a septiembre para cualquier resolución judicial. Colau ha asegurado que "el ministerio ya trasladó que estaba dispuesto a reconocer" las competencias de la AMB, pero ha exigido que esto "se traslade lo antes posible a la ley" para que el juez pueda levantar la suspensión cautelar del reglamento que regula las licencias VTC.

La Generalitat, por su parte, ha anunciado que el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y el director general de Transportes, Pere Padrosa, se reunirán la semana próxima con representantes del sector para analizar la situación.

En el auto dado a conocer el viernes, el TSJC acuerda "ratificar" la decisión adoptada el pasado 19 de julio y "suspender cautelarmente" el reglamento aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con lo que atiende la petición que le había hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de que el Ministerio de Fomento retiró su solicitud de mantener la suspensión cautelar del reglamento, la CNMC mantuvo la suya con el argumento de que el AMB carecía de competencias para ello, y de que el reglamento suponía en la práctica revocar licencias de VTC ya concedidas. En cambio, los representantes del AMB y de las asociaciones de taxistas habían reclamado que se revocara la suspensión por el perjuicio económico que supondría mantener suspendido dicho reglamento mientras se espera sentencia sobre el caso.

Por su parte, el AMB sostiene que su reglamento no cuestiona autorizaciones existentes ni competencias estatales, sino que establece una autorización adicional para los vehículos con licencia VTC que operen en el área metropolitana de Barcelona.