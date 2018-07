ATA y UPTA, molestas por el cambio de criterio para que los autónomos puedan compatibilizar trabajo y pensión.

La organización de autónomos ATA y UPTA han expresado este viernes su malestar por el cambio de criterio de la Seguridad Social para poder compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con el ejercicio de una actividad, ya que ahora se exige la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena dentro de la actividad principal para poder simultanear prensión y trabajo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA advierte en un comunicado que estos cambios crean inseguridad jurídica "y ciudadanos de primera y de segunda, ya que, al no tener efecto retroactivo".

El presidente se ha quejado de que el cambio de criterio se ha producido sin consultarlo y sin informar a las organizaciones de autónomos a pesar de que el pasado lunes tuvieron una reunión con Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para impulsar precisamente el diálogo con las organizaciones de autónomos.

asimismo, ha denunciado que este cambio es contrario al espíritu de la Ley a lo que reclaman desde las asociaciones que es poder compatibilizar el trabajo con el 100% de la pensión de jubilación.

Por otra parte Eduardo Abad, secretario general de UPTA, también critica que la Seguridad Social pida al autónomo que quiera compatibilizar pensión y trabajo que el contrato que realice a un trabajador por cuenta ajena esté vinculado a la actividad principal que desarrolla habitualmente, cuando la Ley sólo pone la condición de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena.

"Esta nueva interpretación tan sólo tiene la intención de contradecir de forma tortuosa otro informe anterior del Servicio jurídico de la Seguridad Social ", expone Abad y considera que este cambio de criterio sólo crea incertidumbre y producirá litigios en el futuro.

"Cuando se estableció el sistema de compatibilidad con el 100% de la pensión no debió de incorporarse esta limitación, que resulta incongruente y no ha sido nunca justificada. La compatibilidad es posible o no, pero no deben crearse limitaciones innecesarias y muy dudosas en términos legales", concluye el secretario general de UPTA.