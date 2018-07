Alberto Nadal, al frente de la secretaría de Economía en el nuevo PP de Casado

José Luis Bajo Benayas Madrid

El ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, estará situado al frente de la secretaría de Economía y Empleo del nuevo PP de Pablo Casado, según ha adelantado este periódico y ha confirmado después el presidente del partido en rueda de prensa. Pese a que Nadal optó por un perfil secundario en la campaña interna del principal partido de la oposición, finalmente ha decidido aceptar la oferta del presidente popular para dirigir el ámbito desde el que el PP quiere volver al poder.

Del equipo económico del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, únicamente él estará en el entorno cercano de Casado, ya que ex ministros como Fátima Báñez e Íñigo de la Serna no se han querido incorporar a la primera línea (tras su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría) y otros como Cristóbal Montoro han pasado discretamente a segundo plano desde que Pedro Sánchez desalojara a Rajoy de La Moncloa. Aún está por determinar el destino de la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, gran apoyo de Casado en el último tramo de la batalla interna popular.

Alberto Nadal es también hermano del ex ministro de Energía, Álvaro Nadal, y a lo largo de su trayectoria ha sido director general del servicio de estudios del ICO, secretario general de Comercio Exterior y secretario general de Energía, desde 2012 a 2016. Tras las últimas elecciones, pasó a formar parte del equipo de Montoro al frente de la secretaría de Estado de Presupuestos, clave para que el PP lograra el pacto para las Cuentas tanto de 2017 como de 2018.