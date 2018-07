Economía.- Arturo Bris (IMD): "La política económica eficiente para España es aumentar los salarios"

Asegura que los salarios reales han caído por el aumento de los beneficios empresariales

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El director del Centro de Competitividad Mundial del IMD, Arturo Bris, ha asegurado que "un país, para ser competitivo tiene que ser productivo y que la competitividad se traslade en salarios y en recaudación impositiva". En el caso de España, la productividad "ha mejorado mucho en los últimos años por los recortes en los sectores no productivos --eliminados por la crisis-- y por la caída del empleo, por lo que el resultado es menos gente trabajando para el mismo PIB", y por ende, un aumento en la productividad.

"El problema de España con la productividad es que no repercute en mayores salarios. La productividad en España en los últimos tres años ha crecido mucho, pero los salarios reales han caído". Esa divergencia ha sido causada por "los beneficios empresariales, que han crecido mucho", mientras que la capacidad de inversión del Gobierno ha caído, según explica el director de IMB, Arturo Bris, en una entrevista concedida a Europa Press.

En competitividad, España ocupa el puesto 36, en línea con el resto de países de Europa Occidental, según el último 'Ranking de Competitividad Mundial', que realiza anualmente la escuela de negocios IMD. Sin embargo, la productividad media española en euros es muy alta, al mismo nivel que Alemania, lo que se justifica por la "discrepancia" entre los beneficios empresariales y los salarios reales, según Bris .

En este sentido, el problema de la competitividad España tiene "mucho que ver con la manera en que el sector público y el sector privado trabajan juntos", una conexión que según este experto "no funciona" en el país. "Los modelos de competitividad están basados en un sector público muy eficiente que tira del sector privado para hacer más competitiva la economía", algo que no se da en la mayoría de los países del sur de Europa.

EL INTERVENCIONISMO NO FUNCIONA

Bris reconoce que las políticas de creación de empleo y de flexibilidad laboral llevadas a cabo por el anterior gobierno "han ayudado a ser un país más competitivo". Sin embargo, señala que las políticas fiscales son "un arma de doble filo", ya que las bajadas de impuestos mejoran los beneficios empresariales --lo que en principio es bueno-- pero, al mismo tiempo, reducen la capacidad de inversión del Gobierno.

Por ello, el experto financiero asegura que "la política económica eficiente para España es aumentar salarios", ya que capacidad adquisitiva del trabajador es "cada vez menor," si bien indica que esto no debe ocurrir a través de impuestos o salarios mínimos, ya que está probado que "las políticas intervencionistas en el sector privado no funcionan" porque no se reajusta.

Hay "muchas maneras de canalizar los intereses sociales a las empresas", entre las que resalta el papel de los fondos de pensiones --que son "uno de los mayores inversores y son accionistas de grandes compañías-- y en otros países toman "un papel muy activo gestionando por ejemplo el salario de los empresarios y los empleados". Sin embargo, este activismo social, en España no ocurre "porque las reglas de gobierno corporativo son bastante ineficientes".

En este sentido, respecto al preacuerdo de negociación colectiva que han sellado los sindicatos, Bris considera que "no se puede subir un 2% en todos los sectores, hay un gran desequilibrio entre los sectores que son más productivos y los que son menos". Por ello, cree que estos diálogos deben hacerse "de manera sectorial, a través de canales sociales".

En concreto, Bris propone "fomentar una redistribución del tejido empresarial de manera eficiente" para que trabajen más personas en los sectores donde hay más productividad y así las empresas mejoren las condiciones de vida de los empleados, a través de los salarios. Para ello, Bris pone como ejemplo algunas medidas que se aplican en Suiza --donde vive actualmente-- que fomentan la colocación combinadas con un subsidio de empleo.

LA PRINCIPAL BATALLA DE LA COMPETITIVIDAD ES LA EDUCACION

En cuanto a las actuaciones del nuevo Gobierno para aumentar la competitividad, Bris señala que la principal batalla de la competitividad en España es la educación y reconoce que "no se puede pelear en dos años". En el largo plazo, el analista señala la necesidad de consensos políticos para una reforma de la educación "que consiga generar el talento que se necesita en la economía española" y admite que este es el "fallo fundamental" del sistema educativo.

"En España nos hemos convencido de que reduciendo costes y salarios, exportando más y construyendo el AVE en La Meca somos más competitivos. Pero no, la competitividad va de ser más productivos para tener salarios más altos, para que la gente tenga más calidad de vida y pague más impuestos", que se revierten en inversión y más talento, ha zanjado el director del Centro de Competitividad Mundial del IMD, que asegura que desde hace años, hay una "concepción errónea del concepto de competitividad".