Facua pide al gobierno que obligue a las aerolíneas a devolver el dinero en cuanto se anuncie una huelga

Facua-Consumidores en Acción reclamó este viernes al Gobierno una reforma normativa que establezca el derecho de los pasajeros a recuperar el importe íntegro del precio de los billetes contratados desde la fecha en que un sindicato anuncie una huelga, sin necesidad de que la compañía confirme oficialmente la cancelación del viaje.

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, ha enviado sendos escritos a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, y al de Fomento, José Luis Ábalos.

Según informó la organización en una nota, en ellos pone de manifiesto el "grave problema" que sufren los pasajeros ante huelgas como la que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de julio en Ryanair, "ya que las aerolíneas no aceptan la devolución del dinero hasta días o incluso horas antes de la prevista para los vuelos finalmente cancelados".

En su misiva a los ministros Montón y Ábalos, Ruiz reclama "una modificación legislativa que obligase a todas y cada una de las aerolíneas que operan vuelos con salida o llegada a aeropuertos españoles a que desde el mismo momento en que un sindicato anuncia una convocatoria de huelga, la compañía tuviera la obligación de ofrecer de forma inmediata al consumidor la posibilidad de cancelación totalmente gratuita, con la consecuente devolución de los importes abonados por la adquisición del título de transporte".

"No es de recibo", señaló la secretaria general de Facua, "que un consumidor tenga que pasar por la zozobra y angustia de no conocer si su vuelo será o no afectado por una convocatoria de huelga hasta que la aerolínea decida comunicárselo".

Por otra parte, Facua instó a Ryanair a que devuelva ya el importe íntegro de los billetes a todos aquellos pasajeros que lo reclamen por tener un vuelo contratado para los días de la huelga de tripulantes de cabina.

