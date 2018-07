Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de Honor de la Conferencia Europea de Auditoría Interna que se celebrará del 3 al 5 de octubre de 2018 en Madrid, según ha informado el Instituto de Auditores Internos de España.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Entre los 35 países miembros de la Conferencia España ha sido elegido por segunda vez para celebrar la Conferencia Europea de Auditoría Interna de ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing), tras la edición que tuvo lugar en 2011, celebrada también en Madrid.

Para este año, el Instituto de Auditores Internos de España ha diseñado un programa con más de 40 sesiones plenarias, simultáneas y talleres de trabajo. A la Conferencia asistirán cerca de 1.000 personas de más de 40 países.

El encuentro, que lleva el nombre de Madrid 'European Conference for Super Internal Auditors' y el lema 'Pump up your Powers!!', se celebrará en el Centro de Convenciones Norte de Ifema.

De entre los 41 ponentes ya confirmados participarán, entre otros, el ensayista, investigador y financiero Nassim Taleb; el exministro Josep Piqué; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez; la consejera Amparo Moraleda; el presidente de COSO, Paul Sobel; o el astronauta Michael López Alegría.

Además, también participarán consejeros de las compañías más importantes de Europa e importantes auditores internos del mundo.