Huelga de Ryanair en España, Italia, Bélgica y Portugal el 25 y 26 de julio

Bruselas, 5 jul (EFE).- Los tripulantes de cabina de Ryanair en España, Portugal, Italia y Bélgica están llamados a la huelga los próximos 25 y 26 de julio para exigir que aerolínea irlandesa respete sus derechos laborales y acepte que los trabajadores elijan a sus representantes sindicales para negociar un contrato colectivo.

Los paros han sido convocados por los sindicatos de personal de cabina españoles USO y Sitcpla, el portugués SNVPAC, el italiano UILTRASPORTI y el belga CNE-LBC y tendrán lugar en los cuatro países el 25 de julio, mientras que el 26 serán en Portugal, España y Bélgica.

En España están llamados a la huelga más de 1.800 tripulantes de cabina, y en los cuatro países más de 4.000.

Antes, el 12 de julio, un grupo de pilotos radicado en Irlanda tiene convocado otro parón de veinticuatro horas.

La disparidad de las acciones responde a que cada uno de los paros deberá ceñirse a la legislación de cada uno de esos cuatro países implicados, según explicaron los convocantes en rueda de prensa en Bruselas.

No obstante, desde la Federación Europea de los Trabajadores de los Transportes respaldaron el movimiento y subrayaron que "por primera vez es una huelga coordinada entre varios países" donde opera esa aerolínea de bajo coste que en 2017 realizó más de 2.000 vuelos diarios y desplazó a 129 millones de pasajeros.

"Reclamamos el derecho de los trabajadores a elegir a quienes quieren que les representen en la compañía, aplicación de la legislación nacional (...) y acabar con el conglomerado patológico de empresas (...) temporales que trabajan sólo para Ryanair y están en el mismo edificio", explicó a Efe la presidenta del sindicato español SITCPLA, Monique Duthiers.

Esa líder sindical subrayó que quienes se explicaron ante los medios en Bruselas son representantes institucionales de distintas agrupaciones de trabajadores en esos países y no empleados de Ryanair porque estos tienen miedo a posibles represalias por parte de la compañía, con sede en Dublín.

"En 2018 en la Unión Europea todavía existe miedo a represalias del empleador en caso de huelga", señaló Duthiers, quien pidió a la prensa que no fotografiaran a los empleados de Ryanair presentes en la sala para protegerles.

Los convocantes dijeron ser conscientes de que tres días de huelga no van hacer cambiar de opinión a la aerolínea, por lo que llamaron a la Comisión Europea a "obligar a Ryanair a respetar la ley".

"Lo que nadie entiende es cómo ha conseguido llegar tan lejos. Estamos hablando de una compañía irlandesa en la Unión Europea y en el siglo XXI y ha incumplido toda la normativa europea y nacional", subrayó Duthiers.

En nombre de los trabajadores de la aerolínea, los sindicalistas denunciaron prácticas como llamar a empleados al aeropuerto para cubrir vuelos que finalmente no despegan y no pagarles las horas invertidas en la espera, o aplicar legislación nacional o irlandesa para bajas de maternidad y paternidad en función de cuál sea más ventajosa para la empresa.

"En 2017 Ryanair obtuvo beneficios de 1.700 millones de euros. Tratar a la gente como esclavos es completamente incorrecto en el siglo XXI", resumieron los sindicalistas, quienes explicaron que los trabajadores de cabina de Ryanair "ni siquiera pueden beber agua de la que se sirve en el avión, tienen que pagársela ellos mismos".

Los organizadores adelantaron que pedirán apoyo a los clientes que vuelen con Ryanair, porque "si a un pasajero no le dejan volar si no se ha impreso la tarjeta de embarque, qué no harán con los empleados", señaló en nombre del sindicato español USO Ernesto Iglesias.

"Tenemos que mandar también un mensaje los inversores", que tienen que plantearse si el fundador y presidente de Ryanair, Michel O'Reily, es la "persona adecuada" para dirigir la compañía, reclamaron los sindicalistas.

Ryanair España, por su parte, señaló en un comunicado que la huelga "no tiene sentido" ya que los trabajadores de cabina ganan hasta 40.000 euros anuales, trabajan en un régimen de cinco días trabajados y tres seguidos de descanso, no pueden volar más de 900 horas al año, reciben formación gratuita y comisiones por ventas a bordo.