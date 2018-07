Telefónica apoya la tasa google, pero consensuada en la ue

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La directora general de Finanzas y Control de TELEFONICA (TEF.MC ) Laura Abasolo, mostró hoy el respaldo de su compañía al impuesto a las tecnológicas que va a poner en marcha el Gobierno, porque ahora "no es tan obvio que todas las empresas paguen adecuadamente por los ingresos que generan en determinados países".

Durante la presentación del último 'informe integrado' anual del grupo, Abasolo defendió que ese gravamen se implante de forma "consensuada" entre los Estados miembros de la UE, en lugar de hacerlo España de manera indivual.

La tasa, a juicio de la directiva de Telefónica, puede servir de "catalizador" para que se trate de forma igual a todas las empresas. "No lo vemos con malos ojos", afirmó Abasolo. Los impuestos están hechos ahora con las reglas de una vida analógica, no digital, y es cierto que se están produciendo ciertas ineficiencias tributarias. Lo que pueda ayudar esa tasa para equilibrar, no nos parece mal".

A la responsable de Finanzas de Telefónica también se le preguntó por la pretensión del nuevo Ejecutivo de fijar un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades. A su entender, el marco impositivo actual es "adecuado si lo comparamos con Europa y y subir los tipos podría implicar pérdida de competitividad, hace dos años se ha aprobó el pago a cuenta". "No hay que mirar en esto a Telefónica, somos grandes contribuyentes y tenemos gran transparencia", remarcó.

2.777 MILLONES EN IMPUESTOS

Según el informe integrado, Telefónica contribuyó al 1,4% del PIB español en 2017 y al 0,6% del conjunto de los países en los que opera, con 52.232 millones de euros. Por cada 100 euros de ingresos de la compañía, 23,4 euros se destinaron al pago de impuestos, que alcanzó un volumen superior a 12.000 millones de euros, en España 2.777 millones.

En cuanto a inversiones, la teleoperadora que preside José María Álvarez-Pallete llegó el año pasado a los 8,697 millones. El 83% de sus compras fueron adjudicadas a proveedores locales.

El grupo tuvo el pasado ejercicio 122.718 empleados de 91 nacionalidades en 24 países. El 97,9 de ellos tenían contratos laborales indefinidos. Telefónica ayudó a la generación de casi un millón de empleos entre directos, indirectos e inducidos. En los dos últimos años, casi 15.000 jóvenes se han incorporado a la plantilla a nivel global y 25.000 más lo harán en los próximos 3 años.

El informe pone de relieve que Telefónica logró en 2017 una nota de 7,88 en el índice de satisfacción de cliente, su mejor marca histórica, según destacó Elena Valderrábano, directora global de Ética Corporativa, que dijo que su compañía aspira a ser "la más recomendada del sector".

Laura Abisolo resaltó también del informe la apuesta que está haciendo Telefónica por la diversidad. En lo que se refiere a género, dijo que el objetivo que se han marcado es llegar en 2020 al 30% de mujeres directivas.

En materia medioambiental, Telefónica consiguió en 2017 adelantar el cumplimiento del objetivo de eficiencia energética, con 52% de Mh/tráfico respecto a 2015. El 46,8% de la electricidad que consume proviene de fuentes renovables.

Telefónica pretende reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero en 2020 y el 50% en 2030. El desafío que se ha marcado es que el consumo eléctrico sea 100% renovable en 2030.

