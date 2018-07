El círculo de empresarios defiende que cada empresa suba los salarios según sus posibilidades en lugar de establecer acuerdos generales

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Círculo de Empresarios abogó este jueves por que cada empresa pueda subir los salarios de sus trabajadores según sus posibilidades en lugar establecer acuerdos generales que obliguen a todas a incrementarlos en la misma medida.

Así lo indicó el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, en una rueda de prensa durante la presentación del 'Barómetro de los Círculos 2018', al ser preguntado por el acuerdo firmado por patronal y sindicatos para subir los salarios en torno a un 2% fijo y 1% variable para establecer de manera progresiva hasta 2020 un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

"Esta es la diferencia de criterio entre el Círculo de Empresarios y la CEOE", explicó Zulueta, quien admitió que "es el momento de incrementar los salarios a los trabajadores, que han sufrido mucho". Sin embargo, Zulueta defendió "la responsabilidad de cada empresa, más que pactos globales". "Pensamos más en que cada empresa, según su situación competitivida, pueda dar la subida que pueda", explicó.

En cualquier caso, el presidente del Círculo señaló que "España no puede ser competitiva a nivel internacional a base de bajar los salarios", al considerar que ya hay "muchos países" tratando de hacerlo.

Por ello, Zulueta destacó la importancia de reformar la educación española con el objetivo de que las empresas ganen competitividad a través de la modernización, el uso de las tecnologías y la formación de los trabajadores.

IMPUESTOS

Por otra parte, el presidente del grupo de trabajo encargado de elaborar el barómetro, Miguel Iraburu, al ser preguntado por el establecimiento de nuevos impuestos a la banca y al sector digital y el incremento del mínimo en el Impuesto de Sociedades anunciados este jueves por el Gobierno, afirmó que "ese no es el camino".

"No decimos que no haya que retocar algún impuesto que no esté correcto, pero no es el camino", aseguró, para añadir que las subidas de impuestos tienen consecuencias en la demanda interna porque "reducen las rentas disponibles de los ciudadanos", y que "dificultan la actuación de las empresas, que son las que generan riqueza".

05-JUL-18

