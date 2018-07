El precio de las entradas de cine debería bajar entre 40 y 90 céntimos desde hoy por la reducción del IVA

Hoy el IVA del cine baja al 10%. Entran en vigor los Presupuestos Generales de 2018 y la medida se hace efectiva reduciéndolo desde el 21% previo que padece desde que hace casi seis años el Gobierno de Rajoy propinara un buen varapalo al sector al subir el IVA del 8% al 21% en las salas de exhibición. Así, el precio de las entradas debería verse repercutido por el descenso del impuesto entre los 40 y los 90 céntimos dependiendo de las tarifas actuales en cada sala y municipio.

La organización de consumidores Facua ha informado de que el descenso medio rondará los 66 céntimos, pasando de un precio medio por entrada en fines de semana de 7,31 euros a 6,65. Los datos corresponden a un informe realizado por Facua en las últimas semanas, donde se recoge el precio actual en 115 cines de 47 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas, y el precio que correspondería a la bajada de 11 puntos porcentuales del IVA. Así, en Barcelona, la tarifa media para ver una película es de 9,50 euros, y a partir de hoy tendría que reducirse hasta los 8,64 euros. En Toledo, los 7,70 euros por entrada actuales quedarían en 7. En el cine más barato del país, en Melilla, el coste de ver una película pasará de los 5 euros a los 4,55.

Sin embargo, la cosa no será tan sencilla porque dependerá de las salas repercutir o no la reducción impositiva en sus tarifas de acceso. La Federación de Cines de España (FECE) ha explicado que, a partir de ahora, serán los cines los que decidan, "de forma individual", decidir cómo afectará el nuevo tipo del 10% sobre sus entradas. Por ejemplo, en Murcia, la gerente de Neocine, un grupo dueño de varias salas, ha anunciado que su entrada se reducirá en 30 céntimos, de los 7,20 a los 6,90 euros, según informa el diario La Verdad. El problema es que esta cantidad que no corresponde al descenso proporcional de IVA, pero cada sala podrá repercutirlo en la medida que considera oportuna.

En Murcia, la gerencia de varias salas repercutirá una bajada no proporcional con la reducción impositiva en sus entradas, de sólo 30 céntimos

Facua, por su parte, ha anunciado que mantendrá una vigilancia sobre este aspecto para que los exhibidores reduzcan el precio de sus tickets de manera proporcional. En el caso de detectar situaciones irregulares, han amenazado a los cines con denuncias ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ante posibles acuerdos ilegales.

Por el momento, tres de las principales cadenas de exhibición han confirmado que sus entradas bajarán de precio a partir de este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo IVA reducido. Cinesa, Kinépolis y Renoir se han comprometido a que los espectadores noten el impacto de la bajada impositiva en lo que pagan por entrada. Cinesa y Kinépolis tienen las tarifas más caras en algunas ciudades españolas. La primera, que cuenta con 500 salas distribuidas en 45 cines, ha asegurado que el descuento será "proporcional". En sus salas de Madrid, donde la entrada a una película en fin de semana cuesta 10 euros, pasará a aplicarse una reducción hasta los 9,10 euros. En el cine Diagonal de Barcelona, también perteneciente a la cadena, la tarifa bajará de los 9,50 a los 8,60 euros, lo que supone 90 céntimos menos en los dos casos.

La rebaja en los cines Renoir se establecerá en un arco entre los 40 y los 80 céntimos en sus distintas salas en Madrid, Barcelona y Guadalajara

Kinépolis actuará de la misma manera en las distintas ciudades donde cuenta con espacios de exhibición. Su entrada normal en Madrid se 'encogerá' desde los 10 hasta los 9,10 euros.

Renoir, especializada en proyectar filmes en versión original y ofrecer títulos para cinéfilos, es la tercera cadena que ha hecho público su compromiso para repercutir el descenso del IVA en el precio de sus entradas. La rebaja se establecerá en un arco entre los 40 y los 80 céntimos de manera proporcional en sus distintas salas en Madrid, Barcelona y Guadalajara.

La guerra de la cultura

La cultura fue uno de los sectores más perjudicados por la subida de 2012, ya que mientras que el tipo general pasó del 18 al 20 por ciento, el reducido del ocho al diez por ciento y el superreducido se mantuvo en el cuatro, algunos ámbitos, como la venta de entradas a espectáculos culturales (cine, teatro o conciertos), cambiaron de un tipo de gravamen reducido al general, lo que supuso 12 puntos porcentuales más. Sin embargo, las entradas a las salas de cine no se incluyeron en la bajada del IVA al 10 por ciento que entró en vigor en junio de 2017, que solo abarcó los espectáculos culturales, y finalmente ahora, con la aprobación de los PGE, se equiparará al teatro, la danza o la música en directo.

Ahora, con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales para 2018 recogida en el Boletín Oficial del Estado, el cine recupera el tipo impositivo reducido, equiparándose al resto de espectáculos culturales. Tanto la Federación de Cines de España, como las propias salas y asociaciones de consumidores han celebrado la vuelta a la normalidad perdida desde 2012.