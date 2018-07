Patronal y sindicatos firman hoy el acuerdo salarial, que entrará en vigor de inmediato

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT firmarán hoy de forma definitiva la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluye el pacto salarial y que entrará en vigor de inmediato.

Terminan así meses de negociaciones entre los agentes sociales para poder renovar el que ya es el IV AENC, que acumulaba varios meses de retraso. La firma del texto definitivo llegará este jueves, a las 9.30 horas, tras la ratificación por parte de UGT, última organización en dar el visto bueno.

Los encargados de sellar el acuerdo serán los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Al acto acudirá la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; y la ex ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien dio un impulso al pacto gestado bajo su mandado.

Tras este trámite, los agentes sociales volverán a La Moncloa para presentar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los puntos de acuerdo circunscritos al ámbito tripartido y fijar el inicio de las reuniones con el Ejecutivo.

El pacto recomienda elevar los salarios en una parte fija en el entorno del 2% más una parte variable del 1%, establecer "de manera progresiva" hasta 2020 un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, poder aplicar mecanismos de revisión salarial y recuperar la ultraactividad.

En el ámbito tripartito, proponen al Gobierno una nueva regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la externalización de la actividad de las empresas para evitar la competencia desleal y garantizar las condiciones laborales de los trabajadores, reformar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, recuperar el contrato de relevo o revisar el sistema de pluses y complementos salariales para evitar la desigualdad laboral entre hombres y mujeres.

El acuerdo, con efectos hasta 2020, entrará en vigor de inmediato y sus contenidos son recomendaciones para mejorar los convenios pero no obligaciones. No obstante, sus efectos se notarán más bien el próximo año, cuando se renueven la mayoría de convenios.

Las distintas partes han destacado la importancia del acuerdo por dar "estabilidad" y "tranquilidad" al mercado laboral. Desde los sindicatos han indicado que el salario mínimo en convenio de 1.000 euros supondrá alzas salariales de entre el 12% y el 20% en la mayoría de convenios.

No obstante, las centrales ya han advertido de que el acuerdo "no resuelve los problemas" que tiene el mercado laboral español y que tiene que ir "combinado" con acción sindical. En este sentido, avisan de que sigue vigente el lema de que "o hay reparto de la riqueza, o hay conflicto".

Aseguran que en la negociación con el Gobierno serán dialogantes pero alertan de que no se puede otorgar "derecho de veto a las partes", y ahí donde no se pueda llegar a acuerdos "el Gobierno no se puede poner de perfil y tendrá que buscar mayorías políticas suficientes".

05-JUL-18

