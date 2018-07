La reedición del pacto de la moción de censura deja al PP fuera de RTVE

El Gobierno de Pedro Sánchez deja al PP, con 137 diputados, fuera del Consejo de Administración de RTVE por primera vez en la historia de la Corporación, han confirmado fuentes de los populares a elEconomista. La reedición del pacto de la moción de censura que llevó al PSOE a la Moncloa con tan solo 89 diputados ha permitido desbloquear la renovación del consejo de la radiotelevisión pública y aprobar el nombramiento de Tomás Fernando Flores, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Rosa María Artal, Cristina Fallarás y Víctor Sampedro. O lo que es lo mismo, la lista íntegra presentada en el Congreso por Podemos, PNV y PSOE.

Hoy jueves le toca al Senado elegir por mayoría absoluta entre los nombres propuestos por el PP y los respaldados por la alianza podemita-socialista. Pero, tal y como está redactado el texto del Real Decreto, los populares necesitan el apoyo de otros tres grupos parlamentarios para que su mayoría absoluta de la Cámara Alta sea válida para nombrar a los consejeros propuestos, algo que no va a pasar.

Así, si todo sale según lo previsto, la votación se zanjará sin ningún candidato electo y será el Congreso el que se encargue de elegir a los cuatro consejeros que faltan en el plazo de diez días. Para esta segunda ronda de nombramientos ya se da por hecho el apoyo de ERC, PDeCat, Compromis y Nueva Canarias a la lista presentada por PSOE, Podemos y PNV (ver imagen). Ciudadanos, que se ha quedado voluntariamente fuera del proceso, tampoco tendrá representantes. Posteriormente, se procederá a la votación de Tomás Fernando Flores como presidente de la Corporación.

El PP dio ayer por hecho que se va a quejar fuera del Consejo de Administración de RTVE y no dudó en asegurar a través de su portavoz que "no vamos a participar de un consejo de RTVE que sale viciado". "No vamos a estar en la televisión de la moción de censura. Expliquen por qué? entregan la televisión de todos los españoles a los que quieren romper España", aseguró así el diputado popular Ramón Moreno Bustos antes de "dar la enhorabuena" a Podemos por haber conseguido hacerse con el control de RTVE "gracias a la debilidad de un Gobierno preso de chantajes y compromisos". No en vano, gran parte de los consejeros han sido propuestos por el partido de Pablo Iglesias.

Así, el siguiente paso del PP será recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto, que también fue aprobado con 179 votos a favor, por ningunear al Senado.

La renovación de la cúpula de RTVE ha sido la primera prueba de fuego del Gobierno de Sánchez y, lejos de salir reforzado, ésta ha dejado patente el poder de los partidos independentistas catalanes en el nuevo panorama político. Hasta el último momento, ERC y PDeCat dejaron el aire su apoyo.

Los partidos estaban a la espera de las palabras de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que tenía que reforzar el discurso en el que Carmen Calvo aseguró que la Generalitat podría hablar "sin cortapisas" con el Ejecutivo nacional. Así, Batet subrayó que el 'president' tiene todo el "derecho" a hablar de la autodeterminación de Catalunya. Estas palabras, que abren la puerta a hablar del referéndum, fueron la condición que Joan Tardá, de ERC, puso para que su partido apoyara el decreto. PDeCat seguiría sus pasos.