La agencia DBRS ratifica la nota crediticia de Bankia en 'BBB (high)'

La agencia crediticia DBRS ha ratificado la nota de solvencia que emite sobre la deuda a largo plazo de Bankia en 'BBB (high)' con perspectiva 'estable', debido a que considera que el negocio minorista de la entidad es "sólido", mantiene una "buena" posición de liquidez y considera que cuenta con un "mejor" acceso a los mercados.

De este modo, la firma canadiense mantiene la calificación del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, al que considera como un emisor de calidad alta y dentro del grado de inversión.

Asimismo, DBRS explica que la nota también tiene en cuenta el progreso realizado en relación a la rentabilidad y ha afirmado que la integración de Banco Mare Nostrum (BMN) progresa adecuadamente.

No obstante, la decisión de ratificar el rating y no mejorarlo, así como de mantener la perspectiva en 'estable', que implica que probablemente no habrá una mejora de la nota en el corto o medio plazo, refleja el "gran" stock de activos improductivos (NPAs, por sus siglas en inglés) y la aún "elevada" ratio de NPAs, que sigue siendo superior a sus pares tanto nacionales como internacionales.

"DBRS espera que la generación de ingresos y de rentabilidad de Bankia continúen beneficiándose de las mejores condiciones económicas en España y de la reciente adquisición de BMN, en gran parte mediante la captura de sinergias de costes y la mejora de ventas ante la ampliación de la base de clientes", apunta la agencia.