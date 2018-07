Calviño aboga por hacer "plenamente compatibles" los compromisos de déficit con la agenda social

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha abogado este miércoles por aprovechar el buen momento económico para hacer "plenamente compatibles" los compromisos de estabilidad presupuestaria con la agenda social, y ha destacado que su nuevo equipo es "paritario y dinámico".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio de Economía y Empresa, Calviño ha marcado como características de la nueva etapa aprovechar el "buen" momento del ciclo económico para hacer posible que los compromisos de estabilidad presupuestaria y financiera sean "plenamente compatibles" con la agenda social, con el fin de que haya una "economía robusta pero sostenible en el tiempo y justa con los ciudadanos".

Asimismo, ha citado como meta el mejorar la coordinación con otros departamentos, a través de la "revitalización" de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que ha sumado nuevos ministerios, y la implicación de todos los trabajadores del Ministerio para "dar lo mejor de todos mismos" con "cauces de comunicación fluidos".

También ha destacado que en las cuatro semanas al frente de Economía se ha puesto a trabajar a "pleno rendimiento" al departamento y se ha conseguido mantener la "normalidad y confianza dentro y fuera del país", gracias a la colaboración y dedicación de los trabajadores del ministerio y a al relevo de los cargos del Gobierno de Mariano Rajoy que han tenido un comportamiento "exquisito" en la transición.

EQUIPO "PARITARIO Y DINÁMICO"

De igual forma, ha subrayado que muchos de los nuevos altos cargos "son de la casa" y ha tildado de un "verdadero lujo" que se hayan sumado al proyecto del nuevo Gobierno.

"Estoy satisfecha de reunir a un grupo de profesionales con trayectorias muy prolíficas, que aportan un valor añadido único y conforman un equipo, no solo paritario, sino muy dinámico", ha dicho Calviño, quien les ha indicado que el trabajo "intenso" de las primeras semanas será la "tónica general", ya que hay "muchos retos por delante a afrontar con determinación".

Todos los nuevos cargos del departamento que dirige Nadia Calviño han prometido sus cargos

En concreto, Ana de la Cueva ha tomado posesión como nueva secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Francisco de Paula Polo como secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital; Amparo López como subsecretaria de Economía y Empresa, y Carlos San Basilio, como secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Además, han tomado posesión Carmen Balsa como directora del Gabinete de la ministra de Economía y Empresa; Elena Aparicio, como directora general del Tesoro y Política Financiera; Roberto Sánchez, como director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; y José Carlos García de Quevedo, como presidente del Instituto Oficial de Crédito (ICO).

Entre los asistentes al acto se encontraban el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, los exsecretarios de Estado de Economía, David Vegara y José Manuel Campa, y el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo, entre otros.

POTENCIAR LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN EUROPA

Por su parte, la nueva secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha manifestado su "honor" y "enorme responsabilidad" al asumir el cargo tras casi 30 años en el Ministerio de Economía y haber tenido responsabilidades en "prácticamente todas" las áreas.

De la Cueva ha destacado el "privilegio" de contar con el respaldo de un equipo "extremadamente solvente y con vocación de servicio público", y ha valorado la importancia que da el nuevo Gobierno a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, tras incorporar al mismo a los departamentos de Educación y de Ciencia.

Igualmente, ha avanzado que se prestará "especial atención" a potenciar la presencia de España en Europa y en las instituciones financieras internacionales, así como en impulsar un crecimiento económico "fuerte, sostenible y con efectos extensivos a toda la sociedad".

"Me incorporo al proyecto con gran ilusión, es un honor trabajar con Nadia Calviño, cuya profesionalidad es reconocida a nivel nacional e internacional", ha añadido De la Cueva, quien se ha mostrado dispuesta a trabajar para impulsar una "nueva e ilusionante" etapa de la economía.

"ESPAÑA DEBE SER UN PARAÍSO DE TALENTO Y EMPRENDEDORA"

De su lado, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco de Paula Polo, ha dicho que asumen el reto de "devolver al país todo" lo que ha dado a su generación y trabajar "por y para la gente".

"Necesitamos referentes. Sin espejos donde mirarnos nunca sabremos quiénes somos. Con este Gobierno hemos demostrado que no todos los políticos somos iguales, que las cosas pueden ser diferentes", ha apostillado Polo, quien ha citado los nombres de todas las mujeres presentes en el Consejo de Ministros, de las que ha destacado que son "excepcionales" y "el reflejo de la España que pide paso", que "no entiende ni de etiquetas ni de prejuicios".

De igual forma, ha dicho que hay una nueva oportunidad de poner el talento en el centro de la economía gracias a la transformación digital, así como de diseñar una economía "más justa, que proteja a los trabajadores y comparta sus frutos" y de que España se sume a la "economía del futuro".

"España debe ser un paraíso de talento y una nación emprendedora" ha enfatizado Polo, quien ha indicado que "el listón ha subido y la sociedad demanda tener visión de futuro, ir más allá, más lejos y más rápido".

"No existe una fórmula que garantice el éxito del mañana pero si no lo intentamos, jamás lo lograremos", ha apuntado, para añadir a continuación que asume el reto con la responsabilidad de que "el día de mañana cuando miremos hacia atrás veamos un país más justo, moderno y próspero, que no se deja llevar por la mano invisible del mercado, sino que tiene un Gobierno con una mano visible del progreso económico y social y que avanza sin dejar a nadie atrás".