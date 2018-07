Rosell (ceoe) defiende que el contrato de apoyo a emprendedores es "importante" para las pequeñas empresas

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, manifestó este miércoles que el contrato de apoyo a emprendedores, que el Gobierno se plantea derogar, es "importante" para las pequeñas empresas.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, el máximo responsable de la patronal española se refirió al contrato de apoyo a emprendedores que el Ejecutivo ha señalado que quiere derogar.

Rosell destacó que este contrato ha generado alrededor de un millón de empleos desde su puesta en marcha y más de la mitad de los que se suscriben se acaban convirtiendo en indefinidos.

El presidente de CEOE consideró que se puede analizar, pero advirtió de que "una cosa es la ley, y otra cosa es la realidad del día a día". Defendió que el contrato de apoyo a emprendedores "es importante, y especialmente para las pequeñas empresas".

Respecto al contrato de formación y aprendizaje que el Gobierno quiere revisar, Rosell pidió ser "críticos" con el tema de la formación y que se especifique "claramente" qué es un contrato de formación y qué es una beca. "No inventemos, está todo inventado, veamos lo que ha funcionado en otros sitios", reclamó.

REFORMA LABORAL

El presidente de CEOE hizo balance de la reforma laboral de 2012, que a su juicio "ha sido correcta en los momentos de crisis", pero "en momentos en que no hay crisis hay que afrontar la legislación laboral de distinta manera".

No obstante, precisó que la legislación laboral no es solo la reforma laboral y que "no se pueden cambiar todas (las leyes) de un plumazo".

En cuanto al nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito entre empresarios y sindicatos, el presidente de la patronal española subrayó que "era necesario" desde el punto de vista de la "confianza" que genera y "tenemos que firmar cosas con los sindicatos", por lo que "no podíamos ponernos piedras a nosotros mismos".

En el marco de este acuerdo está "potenciar" la negociación colectiva, puesto que "tiene peligro de que siga siendo potente", según Rosell.

PENSIONES

Preguntado por la posibilidad de que las pensiones se vuelvan a actualizar conforme al IPC, el responsable de CEOE pidió que "no confundamos a la gente y digamos cosas que no podemos hacer, seamos realistas".

Asimismo, indicó que el incremento del gasto en pensiones desde el año 2000 ha sido "muy importante" y supone ya 144.000 millones de euros.

CATALUÑA

Por otra parte, el presidente de CEOE se refirió a la situación política en Cataluña para decir que "todo lo que sea tranquilizar" y "poner encima mesa planteamientos totalmente distintos pero hablarlos, creo que es bueno".

"Los tiempos de la crispación, del 'o todo, o nada', se han acabado, y eso es bueno para todos", afirmó.

(SERVIMEDIA)

04-JUL-18

MMR/caa