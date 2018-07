Trabajo pretende igualar la cotización de los contratos de corta y larga duración

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha anunciado hoy la intención de su departamento de igualar la cotización de los contratos de corta duración en los mismos conceptos que los de larga duración.

La intención del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no es tanto elevar las cotizaciones, aunque finalmente pueda resultar en ello, sino que en los contratos de corta duración coticen también festivos, vacaciones o pagas extra, como hacen los de larga duración.

Se pretende evitar que las empresas usen esta modalidad para ahorrarse gastos laborales

Se trata de hacer dos figuras homologables, ha dicho la responsable de Empleo en rueda de prensa, para evitar que algunas empresas utilicen esta modalidad para evitarse los gastos laborales derivados de esos conceptos.

Además, Valdeolivas ha confirmado que está en su agenda la derogación del contrato indefinido de apoyo para emprendedores, aunque no inmediata, ya que a pesar de sus "muy favorables condiciones" y sus incentivos económicos, no está dando los "frutos deseados".

Valdeolivas ha anunciado la revisión de esta modalidad en tanto que introduce una "precariedad" (puede rescindirse el contrato durante el primer año sin indemnización) que no se ve compensada por el impacto que tiene sobre el empleo. "Eso no significa que no estemos estudiando posibles modalidades también incentivadas de contratos indefinidos", ha asegurado.

Asimismo, la secretaria de Estado ha anunciado la revisión de los contratos de formación y aprendizaje, ya que "no está funcionando como mecanismo de fomento del empleo entre los jóvenes".

"No estamos seguros de que funcione como debe la formación que se recibe en el puesto de trabajo y la adecuación entre la formación y el trabajo que se desempeña", ha advertido.