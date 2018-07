Pallete: "telefónica paga una cantidad razonable de impuestos, hay que reflexionar cómo tributa el resto"

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de TELEFONICA (TEF.MC ) José María Álvarez-Pallete, aseguró hoy que su compañía paga una "cantidad razonable" de impuestos, 12.000 millones al año en todo el mundo y 2.777 millones solo en España, y habría que abrir una "reflexión" sobre cómo lo hacen otras compañías.

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Servimedia, Pallete se pronunció sobre la tasa a las tecnológicas que proyectó el anterior Gobierno para financiar pagos como las pensiones.

Según Pallete, el sistema fiscal "está diseñado para ser solidario", de forma que "los que más ganan más tributan", "pero creo que hay que hacer una reflexión sobre si todas las compañías estamos tributando en la medida de los beneficios que generamos dentro del territorio de España. Eso es algo que afecta no solo a las grandes empresas, sino a todo el ecosistema; hay que hacer una reflexión más amplia".

El presidente de Telefónica dijo que su operadora paga de Impuesto de Sociedades entre el 20 y el 21% de su beneficio e insistió en que son en total 2.777 millones de euros de impuestos al año en España. "No sé si es mucho o poco con respecto a nuestro beneficio, pero sí que es una cantidad relevante", manifestó.

Preguntado por las críticas que hacen algunos dirigentes políticos a las empresas del Ibex 35, comentó que por lo menos en el caso de Telefónica se dedica "a lo nuestro, a crear valor, servicios, empleo". "Cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y lo nuestro es la empresa", agregó. "Yo no voy a reservados de restaurantes, a mediodía me voy a correr o como rápido. No me siento identificado con eso de los reservados".

Sobre el nuevo Gobierno, dijo que cuando se reúna con Pedro Sánchez le insistirá sobre todo en la oportunidad que tiene España de jugar un papel líder en el mundo en la transición digital.

Según Pallete, cuando habló con Pedro Sánchez cuando era líder del PSOE en la oposición habló sobre todo de despliegue de infraestructuras y el responsable de Ferraz no le pidió que mediara como accionista con la cúpula de Prisa para que esta compañía rebajara los ataques contra su persona.

Recordó que Telefónica solo tiene en Prisa una participación financiera, que ha reducido en la última ampliación de capital y "no tiene influencia", y "ni siquiera está en su Consejo".

En relación con la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, Pallete dijo que "estamos acostumbrados" a resultados de distinto signo político "y nosotros los respetamos".

