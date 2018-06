Economía.- La CNMV aprueba el folleto de ampliación de capital de Duro Felguera por 125 millones, que no está asegurada

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la ampliación de capital de la ingeniería asturiana Duro Felguera por un importe de 125 millones aunque la sociedad no ha suscrito ningún contrato con entidades aseguradoras para asegurar este aumento de capital.

Según indica el documento, en caso de que no fuesen suscritas todas las acciones objeto de la ampliación, el capital social de la compañía se aumentaría únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas, por lo que se produciría un supuesto de suscripción incompleta.

De esta forma, si el importe suscrito no llegase, al menos, a los 125 millones de euros y las entidades acreedoras no otorgasen una dispensa, el acuerdo de refinanciación no entraría en vigor y, por tanto, la empresa revocaría la oferta.

Esto daría lugar a la anulación de todas las órdenes de suscripción que hubieran sido formuladas, seleccionadas y confirmadas, por lo que no existiría obligación alguna de la entrega de dichos títulos ni obligación de pago o desembolsos por los inversores.

En cualquier caso, el próximo martes 3 de julio comenzará el periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales por un importe efectivo de 125 millones de euros a realizar mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 4.656 millones de acciones ordinarias de nueva emisión, de 0,01 euros de valor nominal cada una.

Dichos títulos se emitirán con una prima de emisión de 0,017 euros por acción, lo que supone una prima total de 79 millones de euros y un precio de emisión unitario de 0,027 euros por acción nueva.

Finalmente, en caso de ejecutarse la ampliación de capital, el próximo 1 de agosto comenzaría la admisión a cotización de todas las nuevas acciones con el fin de que la compañía pueda seguir ejecutando su plan de reestructuración, que incluye un ahorro en costes de estructura del 31%, posicionar la ratio entre deuda neta y ebitda por debajo de las 1,7 veces y alcanzar un flujo de caja positivo y un beneficio bruto de explotación de 78 millones de euros para el año 2021.