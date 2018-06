Economía.- Gestha dice que buena parte de la lista de morosos son "desahuciados" que no pagarán sus deudas "nunca"

Cifra en 2.000 euros al año la 'factura' de los morosos para los contribuyentes

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que buena parte de los morosos de Hacienda son "desahuciados" que nunca pagarán sus deudas y resaltan que el 44% de los 15.300 millones de euros que se deben al Estado procede de deudores que se encuentran en proceso concursal, por lo que ven "muy difícil" cobrar unos 6.800 millones.

En una nota, los técnicos califican de "insignificante" la caída del 0,4% del importe de las deudas en esta cuarta edición de la lista negra, ya que consideran que pone de manifiesto que más del 99% de la misma continúa pendiente de pago, a pesar de que el número de morosos se haya reducido un 5% durante el último año, hasta los 4.318.

En este sentido, a pesar de que más del 30% de los morosos que reflejaba el primer listado de 2015 ya no aparecen en la lista, Gestha advierte de que no todos estos deudores han hecho frente a sus pagos, ya que a muchos de ellos se les ha dado por fallidos, al no poder asumir sus deudas.

PIDE UN CAMBIO LEGAL PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS

Por otra parte, los técnicos cuestionan que en la lista de morosos no haya rastro de las derivaciones (administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas), por lo que piden que se acometa una modificación legal para que sea posible sacar a la luz -a través de un cambio en el artículo 95 bis- los datos confidenciales de esas personas.

Este cambio normativo, según Gestha, serviría para que aquellos responsables con cierta notoriedad pública y capacidad de pago redujeran sus deudas pendientes de cobro por debajo del millón de euros, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

En este punto, los técnicos calculan que de toda la deuda que no se paga dentro del plazo voluntario, en torno al 65%, procede de los grandes morosos que deben más de un millón de euros.

El sindicato ha hecho hincapié en que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro.

LA FACTURA DE LOS MOROSOS: 2.000 EUROS ANUALES PARA LOS CONTRIBUYENTES

En la lista de morosos publicada este jueves destacan insolvencias de grandes inmobiliarias y constructoras, así como de artistas y de deportistas de renombre. No obstante, Gestha echa de menos los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado, pese a haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario.

Del mismo modo, Gestha reclama, previa la correspondiente habilitación normativa, la publicación de un listado de personas acogidas a la amnistía fiscal y que posteriormente hayan seguido defraudando, así como de los titulares de cuentas opacas de la Lista Falciani.

De igual forma, recuerda que la 'factura' de estas prácticas para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, y subraya que atajar el fraude sólo es posible con la puesta en marcha de un plan "realista, eficaz y claro" que permita reducir la elevada bolsa de economía sumergida que soporta España, superior a los 250.000 millones de euros.

Entre otras medidas, propone una mayor coordinación entre las administraciones tributarias territoriales y la estatal, la creación de una base de datos única accesible para todas las administraciones, un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos para investigar a las grandes empresas y un aumento de efectivos en la AEAT, para recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, publicar la lista de morosos "abre una pequeña puerta a la transparencia sobre el funcionamiento de la AEAT para saber dónde están las ineficiencias en el control tributario".