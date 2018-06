Morosos. gestha dice que "buena parte" de los morosos con hacienda "nunca pagarán sus deudas"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha señaló este jueves que la 'lista de morosos' de la Agencia Tributaria "es, en realidad, una lista de 'desahuciados' de los que buena parte nunca pagarán sus deudas".

En una nota, los técnicos de Hacienda señalaron que el 44% de los 15.300 millones de euros que se deben al Estado procede de deudores que se encuentran en proceso concursal, por lo que será "muy difícil" cobrar unos 6.800 millones.

Asimismo, los técnicos calificaron de "insignificante" la caída del 0,6% del importe de las deudas en esta cuarta edición de la lista, algo que, consideran, "pone de manifiesto que más del 99% de la misma continúa pendiente de pago, por mucho que el número de morosos se haya reducido un 5% durante el último año, hasta los 4.318".

En este sentido, a pesar de que más del 30% de los morosos que reflejaba el primer listado de 2015 ya no aparecen en la lista, Gestha advierte de que "no todos estos deudores han hecho frente a sus pagos, ya que a muchos de ellos se les ha dado por fallidos, al no poder asumir sus deudas".

Por otra parte, los técnicos cuestionaron que en la lista de morosos no haya rastro de las derivaciones, es decir, de los administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas.

