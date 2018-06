Economía.- La CEOE aboga por una formación flexible para el empleo y que se adapte a las necesidades de la empresa

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El director de Formación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Carlos Tejeda, aboga por una formación para el empleo que sea "ágil, flexible y que se adapte a las necesidades de la empresa" y por la adaptación a entornos como el 4.0 porque "es alarmante que en España la tasa de desempleo juvenil sea de un 32 por ciento".

Según informa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en nota de prensa, Tejeda ha advertido de que "algo no está funcionando" en España en comparación con países como Alemania, donde esta tasa es de un 6,8 por ciento, como ha recordado en su intervención en las 'IX Jornadas de Postgrado. El papel de la Universidad en la formación permanente', en Santander.

Del mismo modo, ha destacado que en algunos sectores no hay profesionales preparados y, dirigiéndose al público, ha explicado que "seguramente no sepáis que el sector de los transportes internacional no encuentra conductores o que no se encuentran asistentes de veterinarios".

En la sesión de este jueves en estas jornadas también ha participado el subdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Angel Goya Castroverde, quien ha advertido de que "todos somos desempleables" y por eso ve necesario "adaptar los recursos humanos a las necesidades productivas para no acabar en el último vagón del tren".

Según informa la UIMP, Goya también se ha referido a Alemania y ha destacado que allí se habla del sector 4.0 desde antes que España, al tiempo que ha avisado de que determinadas actividades formativas serán "imprescindibles en el futuro. Igualmente, ha defendido que haya plataformas abiertas a través de las cuales los ciudadanos puedan acceder a determinados contenidos formativos.