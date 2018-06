Economía.- Naturgy registrará pérdidas de unos 3.000 millones por el ajuste de 4.900 millones del valor de sus activos

Se muestra abierto a una solución negociada sobre Electricaribe con el nuevo Gobierno de Colombia

Naturgy registrará unas pérdidas de unos 3.000 millones de euros en este ejercicio 2018 por el ajuste de 4.900 millones de euros que realizará en este primer semestre del año por la revisión en el valor de sus activos, según indicó el presidente de la compañía, Francisco Reynés.

En concreto, el grupo ha realizado esta revisión del valor de sus activos, que tenía contabilizados en 9.800 millones de euros, basándose en el nuevo entorno macroeconómico y las perspectivas de los principales indicadores del sector energético y las hipótesis contempladas en el plan, que le ha llevado a un ajuste de 4.900 millones de euros antes de impuestos, frente a los 9.800 millones de euros en que los tenía contabilizados, que aplicará en este primer semestre de este año.

No obstante, prevé que este ajuste, focalizado principalmente en los activos de generación eléctrica convencional en España, no tendrá impacto alguno en la remuneración al accionista y a partir del próximo año tendrá un efecto positivo en los resultados del grupo.

Reynés subrayó que la compañía podrá hacer frente al compromiso de dividendo de 1,3 euros por titulo para este año, un 30% más que el euro abonado en 2017, debido al efecto contable positivo de la venta de la participación del 20% en Nedgia por 1.500 millones de euros, en especial por la revalorización de la participación restante del 80% que posee el grupo en la filial, frente al impacto negativo del test de deterioro sobre los activos.

"Estará por encima de los 2.000 millones de euros, así que cero preocupación. No somos unos lanzados. Se paga con el resultado individual, y el resultado individual no tendría pérdidas, sino beneficio", añadió Reynés en declaraciones a la prensa.

De este deterioro en el valor de los activos, realizado ya en el pasado por otras energéticas como Engie o E.On, un tota de 2.000 millones de euros corresponderán al fondo de comercio, cuyo valor se reducirá a cero, y afectará a todas las tecnologías tradicionales, afirmó Reynés.

El presidente de Naturgy consideró este ajuste como "un acto de coherencia" que tiene que ver con las hipótesis que contempla el grupo en su plan estratégico 2018-2022. En concreto, la compañía prevé un escenario con un precio de Brent en 2018 de 75,3 dólares por barril, que caerá hasta los 65,6 dólares en 2022, de un precio del 'pool' de 58,5 euros por megavatio hora (MWh) este año, hasta caer a los 50,25 euros por MWh al final del periodo, y de un coste en emisiones de CO2 de 14 euros por tonelada en 2018 que irá creciendo hasta los 17 euros por tonelada al final del periodo.

NINGUNA DESINVERSION

Por otra parte, Reynés insistió en que en el plan estratégico no hay incluida ninguna inversión inorgánica. "Tenemos capacidad de hacerlo, sí, pero no hay incorporado nada, añadió al respecto el directivo, subrayando que es "un reconocimiento de que no estamos dispuestos a emborracharnos en buscar proyectos a cualquier retorno, no estamos dispuestos a crecer a cualquier precio".

Asimismo, aseguró que Naturgy no va a iniciar "proactivamente" ningún proyecto de desinversión de sus negocios, desmintiendo así los rumores de interés en desprenderse de sus activos de gas natural licuado (GNL), y que tampoco bajará la participación actual del 80% en Nedgia.

En lo que respecta a Colombia, Reynés se mostró abierto a una solución negociada con el nuevo Gobierno del país, una vez que tome posesión Iván Duque el próximo mes de agosto, respecto a la intervención de Electricaribe, que acabó con una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) de la energética española con la reclamación de unos 1.000 millones de dólares.

"Espero que sí, pero a la que tome posesión el nuevo presidente lo iremos a ver para ver si hay forma o no de resolverlo. Yo voy donde me llamen, porque soy consciente que estas cosas se deben resolver en 'one to one'", dijo.