Economía.- Iberdrola invertirá 2.160 millones en la modernización de su red eléctrica en Estados Unidos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Iberdrola, a través de la división de redes de su filial estadounidense Avangrid, invertirá 2.500 millones de dólares (unos 2.160 millones de euros) en los próximos 10 años para modernizar sus infraestructuras de transmisión de energía eléctrica en Estados Unidos, especialmente en los Estados de Maine y Nueva York.

En concreto, el plan a largo plazo diseñado por la filial de IBERDROLA (IBE.MC ) denominado 'Transforming Energy', incluye tanto medidas que reforzarán la red eléctrica para garantizar la calidad del suministro en condiciones climatológicas adversas como la implantación de tecnología que facilitará la gestión telemática del consumo eléctrico por parte de los clientes, informó la compañía.

Así, la iniciativa incluye una partida de 500 millones de dólares (unos 432 millones de euros) para el despliegue integral de contadores inteligentes en las áreas del Estado de Nueva York, donde las filiales de Avangrid New York State Electric and Gas (NYSEG) y Rochester Gas and Electric (RG&E) prestan servicio. Esta infraestructura ya se encuentra implantada en Central Maine Power (CMP).

Entre los principales elementos del mencionado plan de Iberdrola para la mejora de infraestructuras eléctricas en Estados Unidos se encuentran la rápida sustitución de los postes de madera en función de una lista concreta de criterios, que incluyen el estado físico, las deficiencias estructurales y el funcionamiento de los circuitos; así como un mayor uso de cable separador aislado o con cubierta interior para minimizar los cortes de suministro en caso de contacto con los árboles.

También incorpora el análisis de las zonas en las que el refuerzo de la infraestructura eléctrica, incluyendo el soterramiento, sería rentable en función del rendimiento del circuito, entre otras.

Iberdrola es una de las primeras energéticas de Estados Unidos, donde opera y cotiza en la Bolsa de Nueva York como Avangrid, Inc., que cuenta con 31.000 millones de dólares (unos 26.763 millones de euros) en activos, 6.500 empleados y opera en 24 estados del país.

Avangrid está comprometida con un modelo energético bajo en carbono y para avanzar en esta línea prevé acumular una inversión de 14.400 millones de dólares (unos 12.434 millones de euros) en los negocios de redes y renovables entre el 2017 y el 2022. Asimismo, la compañía se ha comprometido a reducir paulatinamente sus emisiones, hasta ser neutra en carbono en 2035.

Dentro de su apuesta por las energías limpias, Avangrid, a través de la sociedad Vineyard Wind, en la que participa con un 50%, ha sido elegida recientemente en la licitación para desarrollar un parque eólico marino de 800 megavatios (MW). Desde marzo de 2017, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán también promueve una instalación eólica 'offshore' fuera de la costa de Carolina del Norte.